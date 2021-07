MaPrimeRénov' : plus de 380 000 demandes déposées en 6 mois

L'Anah, organisme qui distribue les aides dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', a annoncé ce vendredi 9 juillet que 382 442 dossiers ont été déposés depuis le 1er janvier 2021, soit le double de l'année 2020 en seulement six mois.

En avril dernier, l'Anah dressait un premier bilan de l'ouverture de MaPrimeRénov' à tous les propriétaires depuis le 1er janvier 2021. Sur le premier trimestre, plus de 185 000 dossiers avaient été déposés, soit quasiment l'équivalent du bilan total de l'année 2020, qui avait enregistré 191 690 demandes.

L'engouement se confirme

Le deuxième trimestre 2021 s'étant écoulé, l'organisme a réalisé un nouveau bilan du dispositif, et le succès se confirme ! Au second trimestre, 195 000 dossiers supplémentaires ont été déposés, soit 10 000 de plus qu'au premier.

De fait, depuis le 1er janvier, l'Anah a reçu pas moins de 382 442 dossiers à traiter. L'organisme précise avoir accepté 297 003 demandes, pour un montant total de 862 millions d'euros.

Et ce engouement devrait se poursuivre, avec la récente ouverture du dispositif à tous les propriétaires bailleurs, qui peuvent déposer leur dossier sur la plateforme depuis le 1er juillet.

Pour rappel, le budget alloué à MaPrimeRénov' a été augmenté pour passer à 2,4 milliards d'euros. Le gouvernement espère désormais que 700 000 à 800 000 primes seront distribuées sur l'ensemble de l'année 2021.

Dans le détail, les travaux les plus plébiscités par les ménages concernent le changement du système de chauffage (64 % des demandes) et l'isolation (32 %).

Selon un sondage réalisé par Ipsos entre le 27 avril et le 4 mai 2021 auprès de 13 590 bénéficiaires de MaPrimeRénov', 75 % ont dit être satisfaits de la facilité des démarches en ligne. A noter également que 69 % affirment qu'ils n'aurait pas réalisé de travaux sans cette aide.

Claire Lemonnier