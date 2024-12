Imaginer et réaliser des meubles uniques, c'est si facile

Zoom sur les magnifiques et ingénieux projets de @lau_sweet.home, @milenalittlefamily et @projetsingulier qui illustrent parfaitement les riches potentialités de SIPOREX.

Inspiration table de chevet

Pour accompagner ses douces nuits et s’offrir un petit coin rangement pour ses lectures du soir, @lau_sweet.home a imaginé et façonné deux élégantes tables de chevet en SIPOREX. Les dimensions et les formes souhaitées ont été couchées sur un croquis papier avant que le béton cellulaire ne soit découpé, collé, enduit et poncé pour profiter d’une belle finition lisse.

Ornés de vases, de bougies, de pots... ces tables de chevet en béton cellulaire décorent merveilleusement bien la chambre. Esthétiques, avec de belles proportions et des lignes épurées, elles contribuent à la déco cocooning de cette pièce.

Pour @lau_sweet.home : « J’ai imaginé et dessiné ces tables de chevet, et je les ai réalisé avec l’aide de mon papa. Cela a été très simple car je trouve que le SIPOREX est très facile à travailler, à découper et à coller. D’ailleurs, j’envisage d’installer une cuisine d’été pour mes parents. Une réalisation plus imposante que les tables de chevet, dont je suis fan ! »

Inspiration meuble tv

Le téléviseur, un objet comme un autre ? Pas vraiment, car une fois éteint, il doit rester le plus discret possible dans le salon. Lui construire une belle niche en béton cellulaire SIPOREX est une excellente idée. Imaginative, @milenalittlefamily a décidé de concrétiser son projet et de se lancer avec son mari, pour la première fois, dans la construction d’un meuble TV. Le béton cellulaire est un matériau plein idéal pour ce type de meuble. Il se façonne très facilement même pour un bricoleur novice et peut supporter des charges lourdes.

Le résultat est incroyable. La télévision se fond dans le décor, entourée de niches de rangement fonctionnelles, permettant d’accueillir de multiples objets de décoration (vases, paniers, cadres...). Pour réaliser ces modules harmonieux en SIPOREX, @milenalittlefamily a simplement découpé, collé, enduit, ponçé et peint quelques carreaux de SIPOREX.

Pour @milenalittlefamily : « Je rêvais d’un beau meuble TV en béton cellulaire. Après l’avoir imaginé et dessiné, mon mari et moi nous sommes lancés dans sa construction. Nous avons été surpris par ce matériau très facile à découper et à assembler. Nous projetons de faire de nouveaux meubles pour notre salle de bains, et je pense qu’ils seront en béton cellulaire SIPOREX. »

Pour en savoir plus exit_to_app