Suite au cyclone qui a frappé l'île de Mayotte, la ministre du Logement Valérie Létard s'est rendue sur l'archipel afin de détailler un plan d'urgence pour reloger les habitants et de réaffirmer l'engagement de l'État pour une reconstruction durable.

Accompagnée d'une délégation ministérielle, dont le Premier ministre François Bayrou et plusieurs autres ministres, la ministre du Logement, Valérie Létard a rencontré la population mahoraise, les élus locaux et les acteurs du secteur pour faire un état des lieux des besoins urgents et définir les priorités des prochains étapes.

Des mesures immédiates

Le Premier ministre François Bayrou a présenté le plan « Mayotte Debout » dont l'objectif est de reconstruire durablement Mayotte, notamment en matière de logement.

« Cet engagement n'est pas seulement une réponse aux enjeux du logement, mais aussi une reconnaissance pleine et entière du droit fondamental de chaque Mahorais à vivre dignement », a déclaré Valérie Létard.

Des mesures immédiates ont été mises en place pour sécuriser les habitants et protéger leurs biens, notamment par la mise en place d'un dispositif de couverture des bâtiments et habitations. À cet effet, 140 tonnes de bâches supplémentaires seront livrées dans les jours à venir, permettant de couvrir une superficie totale de 700 000 m2. Cette mesure viendra compléter les 100 tonnes de bâches déjà acheminées pour la même mission.

Parmi les priorités de la reconstruction, la réfection des toitures endommagées figure en tête. Pour y répondre, des éléments de charpentes métalliques et des tôles adaptées aux besoins locaux seront acheminés d'urgence. En parallèle, des ateliers seront installés sur place pour façonner ces matériaux. L'idée est de permettre aux habitants de participer directement aux travaux, à travers des programmes de formation locale.

Des prêts financiers à des conditions avantageuses

Alors que la Caisse centrale de réassurance (CCR) avait estimé entre 650 et 800 millions d’euros de dégâts, la reconstruction de Mayotte semble bénéficier d'un soutien financier garantis par l'État et gérés par la Banque des Territoires. En effet certains prêts permettront aux Mahorais d'accéder à des conditions de financement avantageuses. Ces derniers comporteront des taux d'intérêt bonifiés et une période de différé d'amortissement, allégeant ainsi la charge financière des habitants pendant la phase de reconstruction.

Les conditions de remboursement ont été pensées pour être accessibles, avec une mensualité moyenne de 6 € pour 1 000 € empruntés, et un remboursement du capital différé à la fin des 30 ans.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock