Bâtiment et immobilier : près de 18 000 défaillances d’entreprises en 2024

En 2024, les secteurs du bâtiment et de l’immobilier ont continué de pâtir de la conjoncture économique morose, avec un total de 17 538 défaillances d’entreprises, soit +36 % par rapport à 2019.

Le groupe BPCE publie un bilan de la situation économique et des défaillances d’entreprises par secteur, avec un focus sur le bâtiment et l’immobilier.

La promotion immobilière et les agences immobilières en difficultés

Dans ce bilan, le spécialiste en banque et assurances fait état d’une nette dégradation des indicateurs pour le bâtiment et l’immobilier, dans un contexte toujours peu propice à l’achat avec des taux d’intérêts et prix encore élevés.

Le bâtiment et l’immobilier enregistrent ainsi 17 538 défaillances en 2024, soit +36 % par rapport à l’année 2019. Résultat : environ 3 % des salariés de la construction et de l’immobilier voient leur emploi menacé, soit 1 salarié sur 32.

Dans le détail, la situation est particulièrement préoccupante pour la promotion immobilière et les agences immobilières, mais aussi dans le gros œuvre et les travaux de finition. Ces deux derniers secteurs enregistrent respectivement 1 245 et 1 172 défaillances au quatrième trimestre 2024.

La promotion immobilière atteint aussi 308 défaillances sur ce seul trimestre, soit un triste record.

À l’inverse, le génie civil et les travaux d’installation (électricité, plomberie, isolation) s’en sortent légèrement mieux.

En revanche, sur un an, le bilan est tout autre. Le génie civil et les constructions spécialisées enregistrent +61 % de défauts par rapport à 2019, et les travaux d’installation +53 %.

+29 % de défaillances dans le bâtiment par rapport à 2019

Au total, on dénombre 14 052 défaillances dans le secteur du bâtiment en 2024, soit +29 % par rapport à 2019.

Alors quelles perspectives pour 2025 ? Difficile de se prononcer. Si les taux d’intérêts des crédits immobiliers poursuivent leur baisse, l’instabilité politique laisse planer l’incertitude pour les mois à venir.

