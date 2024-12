Gouvernement Bayrou : quelles perspectives pour le secteur du BTP ?

Le gouvernement de François Bayrou assure une stabilité pour le secteur du BTP. Avec Valérie Létard reconduite au Logement et François Rebsamen nommé à l'Aménagement du territoire, les attentes sont fortes pour relancer la construction et résoudre la crise du logement.

Le quatrième gouvernement de l'année 2024, dirigé par François Bayrou, a été présenté ce lundi 23 décembre.

Valérie Létard reste au Logement, mais sous tutelle

Valérie Létard conserve son poste au Logement et à la Rénovation urbaine, un maintien salué par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Son expertise sur des sujets clés comme l'accès à la propriété et la rénovation énergétique assurent une certaine stabilité.

Cependant, son rôle sera désormais placé sous la tutelle de François Rebsamen, nouveau ministre de l'Aménagement du territoire. Un changement qui interroge certains acteurs sur la latitude qu'elle pourra conserver pour agir efficacement.

L'arrivée de ce dernier est toutefois perçue comme un signal fort. Connu pour sa maîtrise des enjeux liés au logement, notamment à travers sa présidence de la « Commission pour la relance durable de la construction de logements » en 2021, F. Rebsamen devra piloter des dossiers importants comme la relance de la construction de logements, freinée par des blocages réglementaires et financiers.

Agnès Pannier-Runacher conserve également son poste de ministre de la Transition écologique. En charge des dossiers liés à la biodiversité et à la gestion des forêts, elle perd cependant des portefeuilles stratégiques comme l'énergie, le climat et la prévention des risques, désormais transférés à Marc Ferracci, ministre de l'Industrie.

Des nominations clés pour les artisans et les collectivités

Véronique Louwagie, nommée ministre chargée de l'Artisanat et des PME, est attendue au tournant par les petites entreprises du bâtiment. Les attentes sont grandes concernant la simplification administrative et la lutte contre les retards de paiement, deux freins majeurs à la compétitivité des artisans.

Par ailleurs, Juliette Méadel reprend du service au sein du gouvernement en devenant ministre de la Ville. Ce portefeuille stratégique, axé sur le renouvellement urbain et les quartiers prioritaires, pourrait jouer un rôle complémentaire à celui de Valérie Létard. Une approche intégrée des politiques urbaines est souhaitée pour dynamiser le logement social et les infrastructures urbaines.

Des attentes fortes pour 2025

De plus, la nomination de Manuel Valls en tant que ministre chargé des Outre-mer est perçue positivement par la FFB, qui souligne le signal fort désigné aux territoires ultramarins. L'urgence de la situation à Mayotte, la reconstruction en Nouvelle-Calédonie et la prise en compte de la diversité des enjeux doivent désormais figurer parmi les priorités.

Olivier Salleron, président de la FFB, appelle à des actions urgentes et demande au nouveau gouvernement de « prendre des mesures décisives pour lutter contre la crise violente de la construction qui met en péril la France ainsi que les finances publiques ».

La présentation du budget 2025, en cours de finalisation, sera un premier test pour cette nouvelle équipe.