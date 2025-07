Nexity remonte la pente au 1er semestre 2025

Après deux années de crise, Nexity amorce une reprise. Le groupe annonce un retour à la profitabilité opérationnelle au premier semestre 2025, malgré un chiffre d’affaires en baisse de 18 % sur un an. Une dynamique portée par les accédants à la propriété et une restructuration profonde de ses activités.

Le promoteur immobilier Nexity a publié, le 25 juillet, des résultats semestriels en net recul par rapport à 2024, mais laisse entrevoir un retournement de tendance. Son chiffre d’affaires consolidé atteint 1,3 milliard d’euros au premier semestre 2025, en baisse de 18 % sur un an. Cette contraction s’explique en partie par la cession d’activités (notamment dans la gestion) et la fin du dispositif Pinel, qui a fait chuter l’investissement locatif.

Pour autant, le « New Nexity », recentré sur ses cœurs de métier, affiche un résultat opérationnel courant (ROC) redevenu positif, à 6 millions d’euros, contre une perte de 54 millions d’euros un an plus tôt. Une étape cruciale pour Véronique Bédague, PDG du groupe, qui évoque un « point d’inflexion ».

Les accédants, nouveau moteur des ventes

La baisse des réservations de logements neufs par des particuliers reste marquée (-13 %), mais l’évolution entre trimestres est encourageante : le deuxième trimestre 2025 affiche une quasi-stabilité (-2 %) par rapport à l’année précédente. Surtout, la clientèle d’accédants progresse fortement.

Sur les six premiers mois de l’année, Nexity a enregistré 1 489 ventes à des futurs propriétaires occupants (+34 %), dont 1 313 primo-accédants (+39 %). Ces derniers représentent désormais 31 % du total des réservations – un niveau inédit pour le groupe.

Ce basculement du mix commercial, désormais porté à 35 % par les accédants, reflète le repositionnement stratégique du promoteur : une offre plus adaptée, des prix recalibrés, et une utilisation active des nouveaux dispositifs publics, comme l’extension du prêt à taux zéro (PTZ), désormais éligible à 100 % de l’offre commerciale.

Les investisseurs et bailleurs en retrait

En contrepartie, les ventes aux investisseurs individuels s’effondrent de 43 %, à 972 unités, conséquence directe de la disparition du dispositif Pinel. Les ventes en bloc, elles, atteignent 1 817 logements, en retrait de 19 % par rapport à l’an dernier, malgré la signature d’un important accord de 1 020 lots avec CDC Habitat en fin de semestre.

Côté aménagement, l’activité terrain à bâtir rebondit fortement (+56 %), notamment grâce à l’élargissement du PTZ aux maisons individuelles. Le carnet de commandes (backlog) reste solide, à 4 milliards d’euros, soit l’équivalent d’1,6 année d’activité.

Un plan d’économies en avance, une structure financière assainie, et des perspectives maintenues pour 2025

Nexity a accéléré la mise en œuvre de son plan d’économies de 100 millions d’euros d’ici 2026 : à fin juin, 92 % des objectifs annuels sont déjà atteints. L’entreprise a également poursuivi sa stratégie de désendettement et a sécurisé son financement jusqu’en 2028, notamment grâce au remboursement anticipé de 321 millions d’euros d’obligations.

Les activités de services, en particulier les résidences étudiantes et les espaces de coworking, poursuivent leur croissance (+12 % de chiffre d’affaires), avec un taux d’occupation de 97 % dans les logements étudiants.

Malgré un contexte macroéconomique toujours fragile, Nexity confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2025 : maintien d’un résultat opérationnel courant positif, poursuite de la maîtrise du bilan, et stabilisation de l’endettement net en dessous de 380 millions d’euros.

Par Jérémy Leduc