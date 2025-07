Un an après avoir accueilli les athlètes des Jeux de Paris 2024, les logements du village olympique trouvent progressivement preneurs. À fin juillet, 52 % des appartements proposés à la vente avaient été acquis, en majorité par des habitants locaux ou des primo-accédants.

Situé à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Île-Saint-Denis, le village des athlètes, construit pour accueillir plus de 23 000 sportifs durant les Jeux Olympiques de 2024, maintient sa renconversion en ensemble résidentiel. Objectif : livrer près de 2 800 logements. À fin juillet, les promoteurs avaient vendu 52 % des 773 logements destinés aux particuliers.

Les profils des acquéreurs confirment l’impact local du projet. Chez Nexity, 52 % des 62 clients sont originaires de Seine-Saint-Denis. Du côté d’Icade et de la Caisse des Dépôts, 85 % des 134 acheteurs sont des primo-accédants. Une dynamique portée par des prix maîtrisés et une politique d’accession ciblée.

Encore des stocks à écouler dans plusieurs quartiers

La commercialisation se poursuit. Nexity, associé à Eiffage Immobilier et CDC Habitat, prévoit de lancer la vente de ses 51 logements restants à la mi-septembre. Icade n’a mis en vente qu’une partie de ses lots (95 appartements) il y a quelques mois, tandis que plus de 100 logements construits à l’Île-Saint-Denis par Pichet et Legendre ont été commercialisés très récemment.

Le rythme de vente reste donc conditionné par la disponibilité progressive des lots et les délais d’aménagement. La diversité des typologies proposées dans ces nouveaux quartiers vise à répondre aux besoins d’une population mixte, avec une priorité affichée à l’accession abordable.

Le village des médias encore en chantier

À Dugny, où est établi le village des médias, les livraisons se poursuivent. Le groupement Demathieu Bard–Sogeprom a livré 438 logements, dont les 149 destinés aux particuliers qui ont tous été vendus. Il reste encore plus de 600 logements à construire, avec une livraison prévue en mars 2028.

Un autre groupement, Ametis-Ideom-Gaïa, doit construire 519 logements, dont 175 réservés aux particuliers, mais n’a pas encore communiqué sur l’état des ventes. Au total, le villages des athlètes et des médias représentent plus de 4 200 logements, dont 40 % seront des logements sociaux selon la Solideo.

Par Jérémy Leduc