Créée en 2018 par Christophe Deleau, Hooke est une start-up spécialisée dans la conception d’échafaudages et de structures métalliques. Implantée à Paris, Marseille et La Réunion, la société a pour ambition de conquérir le territoire national en devenant la première référence dans son domaine. Interview avec Christophe Deleau, son fondateur.

Batiweb : En quoi consiste l’activité de Hooke ?

Christophe Deleau : Hooke est une start-up française qui gravite autour de deux activités principales : la conception de structures provisoires (échafaudages, étaiements, structures scéniques...) et la conception de structures métalliques définitives (métallerie, hangars, portiques, mezzanines...).

Batiweb : Pourquoi avoir choisi ces deux secteurs ?

C.D : A nos débuts, nous avons démarré l’activité autour de l’échafaudage car c’est un milieu que je connaissais très bien, ayant été directeur technique pour une grande entreprise d’échafaudages. Une grande partie de l’équipe est également passée par ce secteur. J’avais constaté qu’il y avait un manque de cruel de réactivité et de proximité envers les clients, loueurs-monteurs d’échafaudages et autres sociétés utilisatrices. Au-delà de nos compétences techniques, c’est bien la rapidité et la relation proche avec nos clients qui font la force de Hooke. Puis de fil en aiguille, nous avons commencé à faire de la conception de structures métalliques. A noter que la voie royale pour concevoir de l’échafaudage est d’avoir conçu de la structure métallique. Ce sont donc des compétences que toute l’équipe avait déjà. Il ne restait plus qu’à les mettre en avant auprès de nos contacts, et nous étions lancés.

Batiweb : Quels sont les services que vous proposez ?

C.D : Nous proposons principalement la réalisation de plans d’exécution, visuels et des notes de calculs de résistance et de stabilité. Mais nous effectuons également d’autres services annexes, comme des relevés d’exécution, des test d’ancrages, du conseil de conception ou encore des audits en cours de montage. Nous offrons à nos clients proximité, technicité et une rapidité qu’ils apprécient énormément.

Batiweb : Quelles sont les difficultés rencontrées à vos débuts ?

C.D : Je dirais en premier lieu les difficultés liées à l'ingénierie, c’est à dire le domaine commercial et le domaine du recrutement. Au début, j’ai commencé seul, et lorsque cela a commencé à bien marcher, je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas tout faire, et que tôt ou tard un secteur allait être délaissé, j’ai donc recruté un bras droit qui s’occupe désormais de la partie structurelle. Mais, je dirais que ce sont des difficultés qui subsistent encore car nous sommes toujours à la recherche de clients et de nouveaux talents.

Batiweb : Pourquoi avoir choisi la région PACA et La Réunion comme nouveaux lieux d’implantation ?

C.D : J’ai toujours eu une grande ambition pour Hooke. Nous avons tout d’abord démarré au Val d’Europe (77), qui est plus ou moins notre siège. Au fil du temps, notre liste clientèle a forcément grossi, principalement en France, Paris évidemment, mais aussi dans la région du sud, en PACA. Nous avons alors décidé de nous baser à Aix-en-Provence. Nous avons des clients existants sur place et le potentiel de nouveaux marchés est très intéressant. De plus, ce sont des villes facilement atteignables en train ou en avion.

Nous avons aussi ouvert très récemment à La Réunion. Nous nous sommes vite rendu compte que la demande était croissante dans l’Océan indien et qu’il était intéressant pour nous de nous implanter dans toutes les îles. Côté hexagone, nous réfléchissons actuellement à ouvrir au Havre ou à Lyon car ce sont là encore deux hubs régionaux prometteurs pour notre activité.

Batiweb : Avez-vous des chiffres à nous donner pour illustrer votre croissance ?

C.D : En termes de chiffre d’affaires, nous avons fait 100 000 euros la première année, 400 000 euros la seconde, et nous visons les 1 million d’euros pour la troisième. En termes d’équipe, j’ai commencé seul, mais nous sommes désormais dix. J’espère que l’équipe s’agrandira encore d’ici un an pour qu’on atteigne idéalement une vingtaine de personnes.

Batiweb : Quels sont les plans d’avenir de Hooke ?

C.D : Nous visons une croissance crescendo sur un an et les autres années à venir. L’objectif d’ici un an est de parvenir à cinq personnes à Aix. Notre plus grande ambition, c’est de devenir le référent français de la conception d’échafaudages et de structures métalliques.

Propos recueillis par Dina Tiouti

Photo de une : Hooke