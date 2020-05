Lancé en 2017 par le CSTB, le CSTB Lab' accompagne chaque année de jeunes start-up pour les aider dans leur développement. Salarié du CSTB depuis une dizaine d'années, Rémi Bouchié a récemment été nommé à la direction de l’accélérateur de start-up. Il aura comme principale mission d’accompagner le développement stratégique du CSTB Lab'.

Pour Rémi Bouchié, jeune trentenaire diplômé de l’Institut des Sciences Appliquées de Lyon, la responsabilité qu’implique la direction du CSTB Lab', qui aide les start-up à gagner en dynamisme, est grande. « Heureux d’accompagner cette évolution en rejoignant le CSTB Lab' » selon ses dires, il devra accompagner le développement stratégique de l’accélérateur de start-up, dans un objectif de création de valeur pour le secteur du bâtiment.

Le parcours du lyonnais est exemplaire. Son diplôme en Génie Energétique et Environnement, Génie des Systèmes Thermiques, lui a permis de rejoindre en 2006 le CSTB au sein de la direction Enveloppe Isolation et Sols. Il participe alors à la recherche de solutions d’évaluation innovantes pour la performance énergétique des bâtiments, à l’élaboration des règles de calcul support pour l’application de la RT 2012, et à la réalisation des normes européennes du groupe au sein du groupe CEN TC 89.

Onze ans après son entrée au CSTB, il prend la tête, en 2017, d’une équipe d’experts en transferts hygrothermiques des composants d’enveloppe des ouvrages. L’équipe accompagne des entreprises dans leur parcours d’innovation, en les aidant à « évaluer l’intégrabilité de leurs solutions et à limiter les risques de pathologies » .

Désormais directeur du CSTB Lab', Rémi Bouchié pilotera la sélection de nouvelles entreprises innovantes sur les thématiques les plus importantes de la construction moderne (l’économie circulaire, la transition numérique, la rénovation énergétique…) « Développer avec ces jeunes pousses des coopérations structurantes contribuera à renforcer les synergies entre la recherche et l’innovation technologique et sera bénéfique pour l’ensemble de la filière » explique Rémi Bouchié En 2020, le CSTB Lab' souhaite justement s’engager dans le développement d’une douzaine de nouvelles start-up.

« Si l’accompagnement transversal proposé aux start-up par le CSTB Lab' les aide à développer leurs solutions et rencontrer leur marché, leur dynamisme et leurs idées sont aussi de formidables atouts pour le CSTB, pour faire progresser l’innovation et les connaissances », estime-t-il.



D.T

Photo de une : ©CSTB Lab'