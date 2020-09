L’engagement de Loxam en faveur de la transition énergétique ne date pas d’hier. Au cours des deux dernières années, le groupe a travaillé au verdissement de son parc de matériels et a enrichi ses gammes dédiés aux travaux de rénovation. Aujourd’hui, c’est à travers une nouvelle offre que le loueur souhaite renforcer son accompagnement au secteur du bâtiment, et notamment aux entreprises labélisées RGE. Précisions.

Depuis deux ans, Loxam enrichit ses gammes de matériels et outillages en privilégiant les équipements « propres », hybrides, électriques, au gaz ou en bi-énergie, qui représentent désormais 25% du parc total de matériels. A titre d’exemple, l’acquisition, en 2019, de la mini pelle 100% électrique développée par JBC, une façon de « promouvoir le développement d’une location plus responsable, respectueuse de l’environnement et des contraintes en la matière liées aux chantiers urbains ».

Le groupe travaille également au plus près des entreprises et artisans du secteur, et soutient pleinement les initiatives visant la rénovation énergétique des bâtiments et des logements.

Pour aller encore plus loin dans son accompagnement, le loueur a annoncé le lancement d’une offre nouvelle à destination des professionnels, et notamment des entreprises labélisées RGE qui pourront désormais profiter d’une remise de - 40% sur l’ensemble des matériels proposés à la location par Loxam.

Et ce n’est pas tout puisque ces mêmes entreprises pourront opter pour des locations de longue durée de 1 à 3 ans « sans contraintes » et adhérer gratuitement au programme de fidélité « Loxam Club ».

Le groupe rappelle que la France compte 20 millions de logements à rénover dont 7 millions de passoires thermiques. A travers ces initiatives, le groupe renforce son accompagnement aux entreprises qui interviennent sur des chantiers de rénovation et mènent des travaux d’installation d’équipements produisant de l’énergie renouvelable.

« Les mesures gouvernementales ne sont pas à elles seules à l’origine de cette volonté de soutenir ainsi les entreprises au bâtiment, mais elles l’ont placée plus haut dans notre agenda et ont renforcé notre ambition de contribuer nous aussi à la relance », commente Pierre Yves Rallet, Directeur commercial et marketing.

R.C

Photo de une : ©Loxam