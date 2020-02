Le 5 Février dernier se déroulait la 7ème session de présentation des start-up candidates à l’intégration de l’accélérateur « Santé-Prévention dans le BTP ». Trois nouvelles entreprises favorisant la santé dans le BTP ont intégré l'accélérateur d’Impulse Partners, rejoignant ainsi les 29 autres start-up s’étant déjà engagées sur cette voie de l’amélioration des condition de travail.

Le grand oral. Les start-up souhaitant rejoindre l’accélérateur « Santé-Prévention dans le BTP » ont dû défendre leurs projets face au CCCA-BTP (Comité Central de Coordination de l'Apprentissage dans le Bâtiment et les Travaux Publics), l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics), PRO BTP et la Fondation Excellence SMA, fondatrices d’Impulse Partners.

Ces acteurs du BTP ont sélectionné les entreprises selon cinq critères :

Le caractère innovant de leur technologie ou service ;

L’accessibilité du marché visé ;

L’équipe (les compétences et expertises mobilisées, la capacité à porter le projet) ;

La fiabilité du business model ;

L’adéquation de la start-up avec les thématiques santé et prévention de l’accélérateur.

Avec l’aide de la domotique, Rovenso, Biovenso et Skyvisor ont su convaincre les entreprises fondatrices de rejoindre l’accélérateur et de bénéficier de leur soutien.

Rovenso, la sécurité des chantiers

C’est un étrange animal qui se balade sur les chantiers. Vu de plus près, il s’agit en fait d’un robot surnommé « Rovéo » qui déambule à l’aide de roulettes. Avec ses capteurs multimodaux, son scanner laser 3D, sa vision de nuit et thermique ainsi que ses analyses acoustiques, Rovéo permet de détecter les anomalies (fuites de gaz, d’eau, incendie, intrusion). Ce petit engin d’une cinquantaine de kilos « patrouille sans surveillance ». Même sans qu’un opérateur soit présent, il effectue sa tâche en toute autonomie, « patrouille silencieusement 24/7 », il choisit ses propres routes pour inspecter le terrain, et, en cas d’anomalie, prévient les autorités compétentes.

Les fondateurs de la start-up ont ont de grandes ambitions « nous avons introduit Rovenso SA en 2016 avec l’ambition de devenir le leader mondial de sécurité civile et de robots de sécurité » expliquent-ils.

Biovenso ou comment prévenir les douleurs musculosquelettiques

Le troubles musculosquelettiques (TMS) sont souvent éprouvés par les ouvriers du bâtiment exerçant des métiers avec des tâches à répétition, comme les électriciens. Pour limiter un maximum l’apparition de ces troubles ou de maladies plus importantes, Biovenso s’est penchée sur les exo-squelettes. Avec « Ironhand », les ouvriers utilisent moins de force lors des tâches répétitives, ce qui permet de réduire la fatigue et les éventuelles blessures liées à cet état. Les capteurs « sensibles à la pression détectent lorsqu’un objet est tenu. Un micro-ordinateur calcule la puissance nécéssaire pour porter la charge et transmet dans le gant la puissance nécéssaire pour créer une force supplémentaire ».

Selon les préférences de l’opérateur, il peut régler l’« Ironhand » via son téléphone, et définir la sensibilité des capteurs.

Skyvisor pour les charges en hauteur

Skyvisor est « outil d’inspection et de suivi automatique par drone des infrastructures industrielles de grandes hauteurs comme les éoliennes, antennes relais et installation électrique ». Ce drone « navigue autour de l’infrastructure automatiquement pour capturer des images uniformes ». Il est relié à un cloud qui permet de prendre des décisions à distance et permet au logiciel un « apprentissage automatique des défauts ». Concrètement, cet outil est un véritable atout pour la maintenance des infrastructures hautes.

Ces start-up bénéficieront de l’expérience et de l’expertise des entreprises fondatrices d’Impulse Partners. Grâce à leur entrée dans l’accélérateur, la visibilité sur leurs sites web va être amplifiée ainsi que sur les réseaux sociaux. L’OPPBTP, PRO BTP, CCCA-BTP et la Fondation Excellence SMA s’engagent aussi à promouvoir les produits développés par ces start-up dans les salons professionnels.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock