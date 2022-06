Valoriser les métiers du BTP : le CCCA-BTP et la SMHL signent un accord Vie des sociétés | 10.06.22

Partager sur :

Le CCCA-BTP et la Société des membres de la Légion d’honneur ont signé mardi 7 juin à la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une convention de partenariat. Son objectif ? Promouvoir l'excellence des métiers du BTP et de l’apprentissage dans le but de s’y former.

Dans un contexte où le secteur du BTP doit faire face à une pénurie de main d’oeuvre, le CCCA-BTP, représenté par son président Eric Routier, et la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH), représenté par l’amiral Alain Coldefy, annoncent la signature d’un accord pour une durée de deux ans. L’objectif ? Valoriser l’engagement partagé par des professionnels du secteur du BTP et des légionnaires dans la formation et l’accompagnement socio-éducatif des jeunes. Un prix pour récompenser les apprentis Dans le cadre de ses actions de soutien à l’apprentissage, la SMLH récompense chaque année, à travers son Prix national des apprentis, des jeunes en formation. Des apprentis du BTP sont ainsi primés tous les ans au niveau local par les sections départementales de la SMLH, avec des prix pouvant aller jusqu’à 500 €. Créé en 2019, cet événement permet de renforcer et développer la promotion de l’apprentissage et de faire des jeunes primés des ambassadeurs de leur métier et de leur formation. Sa troisième édition est organisée au mois de décembre 2022, au Palais des Papes à Avignon. Au travers de leur partenariat, le CCCA-BTP sera associé par la SMLH aux prix départementaux de l’apprenti remis par les sections de celle-ci. Il promouvra auprès des organismes de formation aux métiers du BTP le prix et participera donc à ses modalités de remise. Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes Des actions de promotion de l’apprentissage des métiers du BTP seront également mises en place, notamment avec la mise à disposition de supports de communication, dont la campagne « La Construction. Demain s’invente avec nous » organisée par le CCCA-BTP. Des représentants d’organisme de formation prendront la parole aux côtés des légionnaires pour présenter les débouchés professionnels, et des jeunes récompensés dans le cadre de concours comme la Compétition WorldSkills, viendront partager leurs expériences et leurs parcours. Les deux partenaires souhaitent par ailleurs apporter leur soutien et des conseils aux jeunes en recherche d’une orientation professionnelle, notamment aux mineurs non accompagnés, pour une mise à niveau éventuelle de leurs connaissances de base et une découverte du monde du travail. Les actions menées par la SMLH et ses sections départementales pourront de ce fait s’appuyer sur le dispositif de préparation spécifique à l’apprentissage des jeunes « Prépa apprentissage - #DémarreTaStoryBTP » du CCCA-BTP, pour donner accès à la formation aux jeunes les plus en difficulté. Marie Gérald Photo de Une : © CCCA-BTP / SMLH

Marie.gerald