Pénurie des matières premières : les professionnels du bâtiment inquiets

Le contexte économique et géopolitique actuel pèse sur la santé des entreprises du bâtiment. La pénurie et l’inflation des matières premières mettent en difficulté les professionnels du secteur qui s’inquiètent pour leurs chantiers.

Après la crise sanitaire de la Covid qui a mis à l’arrêt de nombreux chantiers pendant plusieurs mois, c’est désormais la guerre en Ukraine qui impacte lourdement le secteur du bâtiment. En effet, la tendance déjà présente de difficulté d’approvisionnement et d’inflation s’est intensifiée ces dernières semaines. Le conflit a fait exploser le prix des matières premières, mais aussi de l’énergie. Toutes les matières sont touchées : le bois, l’acier, le verre, le cuivre, le plâtre, etc. Certaines hausses atteignent 50% en un an et ceux qui subissent de plein fouet cette crise sont les artisans et les TPE.

Les petites entreprises en difficulté

Les plus petites entreprises du bâtiment sont en effet les premières touchées par la hausse des prix des matières premières et la pénurie qui s’annonce. Il leur devient de plus en plus difficile de s’approvisionner en matériaux nécessaires pour la réalisation de leurs chantiers. À cela s'ajoutent des prix qui augmentent constamment et qui rendent les devis très rapidement caducs.

Difficile dans ce contexte de maintenir des marges suffisantes tout en répondant à la demande des particuliers. Ces derniers risquent de devenir de plus en plus réticents à se lancer dans des travaux qui coûtent de plus en plus cher. Que ce soit pour remplacer une fenêtre ou rénover sa charpente, le budget à prévoir gonfle semaine après semaine, ce qui risque d’inciter la plupart à reporter leur projet.

Cette situation inquiète les professionnels du bâtiment qui craignent que cela compromette leur activité.

Le portage salarial : une manière d’alléger les difficultés des professionnels du bâtiment

Face à ces difficultés, les professionnels du bâtiment cherchent des façons de faciliter leur travail et de maintenir leurs entreprises à flot.

Parmi les solutions possibles, le portage salarial en bâtiment apparaît comme une option de plus en plus courante. Elle permet aux artisans et TPE qui rencontrent des difficultés dans la gestion financière et administrative de leur entreprise de continuer à exercer leur activité plus sereinement. Ils restent autonomes et peuvent se concentrer sur l’aspect commercial sans avoir à s’inquiéter de l’administratif. Dans le contexte actuel plus qu’incertain, cela leur permet de consacrer plus de temps et d’attention à la réalisation de leurs chantiers et à la satisfaction des clients.

Le portage salarial est un système qui permet à un professionnel de poursuivre une activité indépendante tout en bénéficiant des avantages d’un salarié tels qu’une couverture sociale classique. La responsabilité juridique, financière et professionnelle incombe à la société de portage salarial qui se charge de la facturation et des différents documents, contrats et déclarations obligatoires.