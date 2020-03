Velux France a nommé son nouveau président en la personne d'André Dot, 55 ans, qui a fait sa carrière dans le domaine de l'électroménager et a passé près de 20 ans au sein du groupe Seb. L'ancien Directeur général de Seb France ainsi remplace Benoît Fabre.

André Dot, ancien directeur général de l'enseigne d'électroménager Seb, a pris ce lundi 2 mars ses fonctions de président de Velux France. Il succède à Benoît Fabre, qui occupait ce poste depuis quatre ans.

20 ans de carrière au sein du groupe Seb

Agé de 55 ans, André Dot est diplômé de la NEOMA Business School de Reims. Après un début de carrière au sein d'Idéal Standard et de Moulinex, il est resté près de 20 ans au sein du groupe Seb. Arrivé en tant que Directeur marketing en 2001, il devient ensuite Directeur général de la filiale canadienne, avant de prendre le poste de Directeur général de Seb France en 2014.

« Je suis extrêmement fier de rejoindre le groupe Velux, reconnu pour son histoire, ses valeurs et son professionnalisme, et plus particulièrement Velux France, l’un de ses marchés clés. Mon objectif est de contribuer, en tant que manager mais également en tant que personne, à la digitalisation de l’entreprise ainsi qu’au développement de produits intelligents et durables permettant d’offrir des conditions de vie plus saines et plus confortables à chacun au quotidien », a réagit André Dot.

C.L.