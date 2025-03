Ferme-porte GR 3500 GROOM : puissance et précision pour vos portes

Un ferme-porte puissant et adapté aux environnements exigeants

Dans les espaces recevant du public (bureaux, commerces, hôpitaux, hôtels...), la sécurisation et la gestion des ouvertures sont essentielles. Le GR 3500 GROOM se distingue par sa force variable (3 à 5), sa compatibilité avec tous types de portes (bois, aluminium, métal, PVC) et son frein à l’ouverture pour limiter les chocs et résister aux conditions extérieures.

Performance et précision

Le GR 3500 GROOM intègre une crémaillère elliptique à pignon asymétrique, assurant un mouvement fluide et contrôlé. Ses réglages en face avant permettent d’ajuster avec précision :

Vitesse de fermeture.

À-coup final.

Frein à l’ouverture (70°-180°).

Ses vis pointeaux à double empreinte (tournevis plat et clé Allen) facilitent l’ajustement, offrant une installation adaptée à chaque besoin.

Une solution esthétique et modulable

Avec son design épuré, le GR 3500 GROOM s’intègre parfaitement dans tous les environnements. Il est réversible (droite/gauche) et s’installe en montage inversé, soit :

Sur l’ouvrant, côté opposé aux paumelles.

Sur le dormant, côté des paumelles.

Disponible en argent, blanc, noir et autres RAL sur demande, il se fond parfaitement dans tous les intérieurs.

Conformité et durabilité

Le GR 3500 GROOM est homologué porte coupe-feu, assurant conformité et sécurité aux normes EN 1154 et EN 1634. Son hydraulique thermostable (-20°C à +40°C) et sa garantie de 5 ans en font une solution durable et fiable.

Les + produit GROOM :