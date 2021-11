Vente aux enchères : Troostwijk encourage la réutilisation des machines

La plus grande maison de vente aux enchères dédiée aux professionnels d'Europe, Troostwijk, organise une vente aux enchères de fin d’année regroupant du matériel de construction et du matériel agricole. La valeur du matériel s’élève déjà à 10 millions d’euros, et les entreprises concernées ont jusqu’au 6 décembre pour apporter du matériel à vendre aux enchères. Les détails.

« Donner au matériel une seconde vie est une nécessité pour que notre planète reste habitable », assure Troostwijk, entreprise hollandaise qui organise des ventes aux enchères dédiées aux professionnels d’Europe. Selon elle, la circularité va au-delà de la réutilisation des matières premières, affirmant ainsi qu’il est « tout aussi important d’être conscient de la possibilité d’utiliser les machines existantes et de ne pas se contenter de fabriquer ou d’acheter du nouveau matériel ».

« Chez Troostwijk, nous profitons de nos ventes aux enchères pour encourager la réutilisation des machines et pour prolonger leur durée de vie. En donnant une seconde vie à ces équipements, nous pouvons tous apporter notre pierre à l’édifice », confie Andy Vons, directeur général de Troostwijk.

Plus de 10 millions d’euros de matériel

Afin que les vendeurs puissent liquider leur stock et que les acheteurs puissent faire de bonnes affaires, Troostwijk organise cette année encore, une vente aux enchères regroupant du matériel de construction et du matériel agricole. Uniques dans le secteur en termes d’offre et de montant, les ventes aux enchères de la société hollandaise sont de plus en plus populaires. En effet, elles touchent des enchérisseurs en ligne de plus de 60 pays et soumettent au total plus de 20 000 offres.

Aujourd’hui, Troostwijk estime la valeur du matériel mis aux enchères à 10 millions d’euros. Parmi le matériel mis en vente : des excavatrices, des chargeuses sur roues, des tracteurs, des tondeuses à gazon, des nacelles à ciseaux, des chariots élévateurs et des compresseurs. La société précise également que les machines de grande valeur font partie de la vente aux enchères de cette fin d’année. Des machines très récentes pour lesquelles la surenchère n’est que de 5 %, une offre intéressante aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs.

Les entreprises ont jusqu'au 6 décembre pour apporter du matériel à Deinze ou à Melreux (Belgique).

Marie Gérald

Photo de Une : ©Troostwijk