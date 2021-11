85 % des propriétaires comptent réaliser des travaux dans les 2 ans

Trois ans après sa première étude sur les Français et leur habitat, Inoha, l'Association des Industriels du Nouvel Habitat, a réitéré l'expérience, et présente les derniers résultats, mettant notamment en avant des évolutions post crise sanitaire. Les Français sont notamment plus nombreux à avoir réalisé des travaux ou à vouloir en réaliser dans les deux ans à venir.

Inoha, l'Association des Industriels du Nouvel Habitat, dévoile sa dernière étude sur le rapport des Français à leur habitat depuis le début de la crise sanitaire, permettant de comparer les résultats avec une précédente étude réalisée 3 ans plus tôt.

Entre 2018 et 2021, certaines attentes se sont accentuées. Les Français portent notamment plus attention à la sécurité du logement (45 %), avec 10 points supplémentaires, mais aussi au confort (44 %, avec +7 points), et à la connexion internet dans le logement (39 %, avec +10 points). Autres préoccupations également croissantes : habiter dans un logement sain pour ses habitants (36 %, avec +8 points), et respectueux de l'environnement (26 %, avec +5 points).

Sur ce dernier point, les Français cherchent de plus en plus à réaliser des travaux leur permettant de réduire les consommations d'électricité et d'eau, en premier lieu pour faire des économies (95 %). Principaux freins : les prix élevés (pour 90 %), la contrainte des travaux (81 %), le manque d'informations (73 %), ou encore la difficulté à trouver un professionnel de confiance (73 %).

Des travaux en augmentation

Avec les confinements, les Français ont également beaucoup repensé leur logement. Ils sont notamment 72 % à avoir entrepris un projet d'aménagement. Dans le détail, 59 % ont réalisé des petits travaux, 50 % ont aménagé un espace de télétravail, et 38 % ont changé la décoration.

Cette tendance devrait se poursuivre puisque 85 % des propriétaires affirment avoir un projet de rénovation ou d'aménagement dans les 2 ans à venir. Ce pourcentage monte même à 92 % parmi les jeunes de 25 à 34 ans. « Une tendance qui confirme que l'habitat est devenu une valeur refuge », commente Jean-Luc Guéry, président d'Inoha.

Si certains prévoient de faire ces travaux eux-mêmes, notamment pour la peinture, la décoration ou le jardin, une majorité compte faire appel à des professionnels, notamment pour le chauffage (86 %), la menuiserie (80 %), un ravalement (77 %), la climatisation (75 %), l'isolation (66 %), ou encore l'électricité (64 %).

Les Français sont d'ailleurs 75 % à faire confiance aux professionnels pour réaliser des travaux – un pourcentage en hausse de 7 points par rapport à 2018.

Enfin, Inoha note que les sondés semblent de plus en plus intéressés par la domotique et les objets connectés, bien que le marché reste encore confidentiel, avec seulement 17 % de Français diposant d'un objet connecté dans leur logement. Mais de nouveaux freins apparaissent, comme la crainte de piratage de données (pour 66 %), la peur d'être écouté ou surveillé (55 %), ou encore l'émanation d'ondes (52 %).

Claire Lemonnier