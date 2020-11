Signe du temps, la démarche environnementale gagne chaque jour du terrain. Les négociants se lancent à leur tour dans une offre identifiée de produits de bioconstruction.

La lutte est discrète mais sans merci. Dans les rayons des négociants en produits et matériaux, la bioconstruction fait peu à peu figure de vedette et gagne chaque jour des m2 supplémentaires. Il faut dire que jusqu'à un passé récent les revendeurs se sont laissé prendre entre le marteau des fabricants et l'enclume d'une clientèle de plus de plus attirée par la qualité environnementale dans l'habitat. Mais le retard se rattrape vite. Ainsi certains négociants à l'image du groupe Point P et de ses 1.200 points de vente présentent désormais une offre de plus en plus complète. Si les produits phares de la bioconstruction sont encore le plâtre, la brique et les peintures sans solvants, d'autres secteurs gagnent du terrain. Ainsi, dans le domaine de l'isolation, le chanvre, en particules ou en panneau, devient peu à peu un standard dont les propriétés attirent une clientèle jusque-là plus soucieuse d'efficacité que de préservation naturelle.



Une présence marginale mais significative



Aux cotés de ce produit, d'autres se taillent également des succès grandissants comme le liège expansé ou encore la laine animale. Ils sont suivis par des produits encore marginaux mais dont la présence chez les marchands est significative, tels les billes d'argile ou les flocons de cellulose. Toujours dans le secteur énergétique, les négociants sont désormais en mesure de proposer de véritables solutions qui dans un passé récent étaient ignorées du grand public. C'est le cas des produits de bioélectricité. Ainsi, les fils, les câbles et autres coffrets blindés, qui jusqu'à présent étaient réservés à l'usage confidentiel d'une poignée de professionnels, sont désormais accessibles à l'ensemble du marché. Pour les négociants, la progression des produits de bioconstruction vient à point nommé réveiller les ardeurs de professionnels usés par la rente des habitudes.

Redacteur