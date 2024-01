Pour être conforme aux exigences de la RE2020 et des directives européennes, Ecocem France adapte ses DEP à la norme EN 15804+A2. Les déclarations intègrent ainsi l’allocation économique du laitier granulé de haut fourneau.

Avec l’entrée en vigueur de la RE2020, l’objectif est d’atteindre la neutralité carbone dans le monde du bâtiment d’ici 2050. Pour les industriels du secteur, cela implique de mettre à jour leurs Déclarations Environnementales Produits (DEP). Pour rappel, les DEP dressent une étude environnementale du produit, incluant son analyse du cycle de vie.

Ecocem France, filiale française du groupe franco-irlandais Ecocem, spécialisé dans le béton bas carbone, propose depuis décembre ces documents « en format A2 ».

Une nouvelle directive européenne



Tous les produits d’Ecocem France suivent le nouvel amendement des directives européennes de la norme EN 15804, qui instaure ce format A2. Concrètement, « les DEP incluent désormais l’allocation économique du laitier granulé de haut fourneau », décrit Ecocem France.

La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) avait déjà clarifié en 2022 l’imputation de l’empreinte carbone du laitier granulé entre la filière de la fonte, qui produit le laitier, et la filière cimentière, qui exploite ce laitier granulé. Ce qui permet d’éviter un double comptage et d’estimer à 83 kg eq CO2/t l’allocation économique du laitier granulé à sa sortie des hauts fourneaux.

Des DEP vérifiées par des tierces-parties indépendantes



À savoir que les DEP ont été produites à partir de valeurs réelles de production sur les deux sites français d’Ecocem France, basés à Dunkerque et Fos-sur-Mer. « À cette allocation économique, Ecocem ajoute les émissions limitées de son process industriel, par usine », lit-on dans un communiqué du fabricant.

Respectivement, l’empreinte carbone du laitier moulu est de 106 kg eq CO2/t à Dunkerque et de 102 kg eq CO2/t à Fos-sur-Mer. Selon Ecocem France, l’empreinte carbone au sein de sa gamme de liants serait réduite d’entre 35 % à 85 % par rapport à la moyenne en France (614 kg eq CO2/t selon France Ciment).

Pour plus de fiabilité, les DEP ont été rédigées (EcoReview NL B.V.) et vérifiées (Niels Jonkers de PLUK Sustainability) par des tierces-parties indépendantes.

« Les nouvelles DEP Ecocem France concernent l’intégralité de ses produits fabriqués en France et sont valables 5 ans. Les DEP des autres produits de la gamme d’Ecocem France fabriqués en Europe sont disponibles sur demande », précise l’industriel.

Virginie Kroun

Photo de Une : Ecocem France