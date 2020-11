Le site Greenaffair.com rassemble toutes les informations environnementales utiles à la construction, afin d’intégrer aisément chaque projet dans une démarche de haute qualité environnementale.





Ce n’est plus aujourd’hui faire preuve d’exception que de donner aux projets un environnement qualifié en Haute Qualité Environnementale. Mais, si la philosophie HQE est entrée dans les mœurs, la pratique reste pour sa part un cheminement souvent long et toujours délicat. Dans le maquis des règles et des normes qui changent et évoluent à un rythme quasi quotidien, il faut en effet savoir rester professionnel ou un industriel perspicace, pugnace et particulièrement volontaire pour se maintenir en permanence dans une démarche HQE. Cela exige une mobilisation permanente dans la quête des bonnes réponses aux mille et une questions que chaque prescripteur se pose tous les jours. Heureusement, la nature à horreur du vide, et dans ce domaine, c’est le site Greenaffair.com qui vient combler le déficit. Le site Greenaffair rassemble en effet toutes les informations à caractère environnemental utiles aux acteurs de la construction pour intégrer dans leurs projets une démarche de haute qualité environnementale. Le site s’adresse tout d’abord aux prescripteurs : MO, MOe et BE en proposant, en réponse aux exigences définies par les cibles HQE, des dossiers techniques, réalisés conjointement avec les industriels et des informations juridiques sur tous les thèmes abordés par la certification. Il permet ainsi de guider l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre dans les grands choix du projet, aussi bien du point de vue architectural (intégration dans le site, volumétrie …) que technique (structure, fluides énergies…). Greenaffair.com s’adresse également aux bureaux d’études d’exécution et pilotes d’opérations à l’aide de didacticiels adaptés à la problématique des méthodes et de la préparation de chantier. Les aspects réglementaires et l’impact environnemental des choix techniques y sont traités avec le niveau de définition adapté à chaque phase des projets. À titre d’exemple, le site présente des tableaux de proposition de réduction des nuisances par corps d’état à intégrer dans les documents d’appel d’offres, ou une base de données qualitative et quantitative permettant la quantification et la planification prévisionnelle des déchets.

Greenaffair.com s’adresse enfin aux entrepreneurs soucieux de réaliser des chantiers à faibles nuisances. Un secteur où il propose de nombreux didacticiels et outils pour atteindre les objectifs comme des propositions de réduction des nuisances par tâche (tous corps d’état), un recensement des déchets par lot, un plan de gestion des déchets ou encore la liste des filières de valorisation des déchets.

Redacteur