Morillon-Corvol, l’un des premiers industriels du granulat, et la Ligue pour la protection des animaux (LPO) ont signé un partenariat comprenant notamment la protection d’espèces rares.

L’accord de partenariat signé entre Morillon-Corvol et la Ligue pour la protection des animaux a un double objet. D’une part, échanger leur savoir-faire afin d’optimiser leur connaissance de l’état initial du milieu naturel et favoriser la biodiversité issue des zones humides. Morillon-Corvol et la LPO vont ainsi expérimenter des nouvelles techniques de réaménagement et de génie écologique en intégrant, par exemple, la notion de corridors écologiques. L’autre aspect de ce partenariat comprend un volet mécénat concernant la conservation d’espaces et d’espèces remarquables. Et notamment : la sauvegarde du balbuzard pêcheur, le retour du faucon pèlerin en milieu citadin à Paris et la sauvegarde du guêpier d’Europe. Le balbuzard pêcheur est l’un des rapaces nicheurs les plus rares puisqu’il ne comprend que 13 couples en France métropolitaine et 30 en Corse. Une étude du CNRS a permis de définir les aménagements nécessaires pour aider à fixer ces oiseaux. Morillon-Corvol et la LPO vont donc s’employer à créer ce milieu favorable. Expérience pour le moins originale. Le faucon pèlerin n’est pas une espèce en voie de disparition, mais des faucons pionniers ont colonisé les grands bâtiments de plusieurs villes ou zones industrielles. D’où l’idée de réintroduire ce rapace en milieu urbain. Le guêpier d’Europe est l’un des oiseaux qui a le plumage le plus coloré de la faune de France. Très présent dans le sud de la France, il s’est peu à peu installé sur tout le territoire. Totalement migrateur, il s’agit de lui offrir des sites de nidification dans des talus sableux où il creuse son terrier et conditionne la viabilité des populations. Un joli programme où l’entreprise Morillon-Corvol va pouvoir également étendre ses savoir-faire.

