Comment obtenir un crédit immobilier malgré la hausse des taux ? Vie pratique | 25.11.22

Freinés par des taux de crédits immobiliers en hausse constante et un taux d’usure qui ne suit pas, les ménages ont de plus en plus de mal à emprunter. Comparer les offres sur un site comme devient ainsi de plus en plus important pour réaliser son projet immobilier.

La hausse des taux s’accélère Depuis le début de l’année, le regain de l’inflation et les troubles des marchés financiers comme conséquence de la guerre en Ukraine ont contribué à une augmentation importante des taux de crédit immobilier en France. En effet, le taux de crédit a doublé en un an pour atteindre en moyenne 2,30% sur 20 ans et 2,40% sur 25 ans. C’est la première fois depuis 2016 que les taux dépassent les 2%. Les conséquences de cette augmentation rapide sont immédiates sur les capacités d’emprunts des ménages et l’obtention des crédits immobiliers. Ainsi, près d’un tiers des dossiers est désormais refusé par les organismes de crédit, car dépassant généralement leur taux d’endettement. Il devient incontournable de comparer les offres sur des comparateurs en ligne. La bonne stratégie ? Trouver votre crédit immobilier sur meilleurtravaux.com. Le taux d’usure, un frein supplémentaire à l’emprunt Le taux d’usure représente le “taux d’intérêt maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt”. Mis en place afin de protéger les emprunteurs et éviter le surendettement, le taux d’usure est calculé chaque trimestre par la Banque de France. Or, il ne suit pas assez vite la hausse des taux de crédits actuelle. Conséquence, de nombreux dossiers de demande de crédit sont refusés, car le taux annuel effectif global (TAEG) dépasse le taux d’usure fixé par la Banque de France. Bien comparer pour trouver l’offre adaptée Malgré ces difficultés, il est encore possible d’emprunter en comparant attentivement les offres de crédit immobilier sur meilleurtaux.com et en faisant jouer la concurrence. Pour obtenir un crédit, il est en effet possible d’agir sur certains éléments comme les frais de dossier ou l’assurance emprunteur qui représente à elle seule 30 à 50% du coût global du crédit. Enfin, en jouant sur la durée de l’emprunt, cela permet de compenser la hausse des taux actuelle. On constate ainsi ces derniers mois, un allongement de la durée moyenne des prêts accordés qui se situe désormais à 20,2 ans. C’est 7 mois de plus qu’il y a un an et près de 7 ans de plus qu’en 2001.

