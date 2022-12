L’essor des technologies sans-fil a provoqué la multiplication d’appareils et autres objets du quotidien émettant des ondes électromagnétiques. Si ces objets innovants permettent souvent de faciliter la vie de leurs consommateurs, ils sont également controversés en raison de leurs potentiels effets néfastes sur la santé humaine. Certains se demandent ainsi si ces ondes sont dangereuses, et comment s’en protéger. Téléphones portables, wifi, micro-ondes, radio, télévision… Autant d’objets et de technologies du quotidien qui émettent des ondes.

L’usage de ces technologies évolue rapidement et leur nombre est en constante augmentation. Que nous le voulions ou non, nous sommes donc en permanence exposés à des champs électromagnétiques. Ce sujet est relativement récent et la recherche sur les effets des ondes électromagnétiques sur les humains est donc assez peu développée. De nombreuses personnes se posent ainsi des questions sur leurs potentiels effets néfastes. On peut donc s’interroger sur les matériaux qui bloquent ces ondes magnétiques, afin d’en réduire l’exposition.

Qu’est-ce qu’une onde magnétique ?

Les ondes électromagnétiques sont causées par la vibration d’un champ électrique et d’un champ magnétique. Elles se propagent dans l’air, mais également dans le vide, et peuvent transporter de l’énergie, ainsi que des informations. Ces ondes magnétiques peuvent ainsi être d’origine naturelle ou artificielle. En effet, la foudre, la terre et même la lumière du soleil émettent des ondes électromagnétiques. C’est également le cas de nombreuses activités humaines qui impliquent notamment la transmission de données.

La puissance des ondes magnétiques varie et dépend de leur fréquence, c’est-à-dire le nombre d’oscillations de l’onde en une seconde, exprimée en Hertz. Ainsi, plus une onde est riche en énergie et plus sa fréquence est élevée. Il existe deux types d’ondes électromagnétiques :

Les ondes électromagnétiques à rayons ionisants : il s’agit d’ondes à haute fréquence comme les rayons gamma, les rayons X, ou les ultraviolets. Ils interagissent avec la matière et peuvent ainsi causer des lésions cellulaires plus ou moins graves en cas d’exposition prolongée. Parmi les sources de rayonnements ionisants, on retrouve les lampes à bronzer, la radiothérapie nucléaire, ou encore la photothérapie.

Les ondes électromagnétiques à rayons non-ionisants : ces rayonnements de basse à moyenne fréquence ne sont pas assez puissants pour modifier la matière et sont donc considérés comme plus inoffensifs. La lumière visible, les infrarouges, ou encore les radiofréquences font partie de cette catégorie. Parmi les sources de rayonnements non-ionisants figurent les ordinateurs, les téléphones portables, les fours à micro-ondes, les radars, l'IRM, les boitiers internet sans-fil (wifi), ou encore les appareils Bluetooth.

Les sources d’exposition aux ondes électromagnétiques sont donc nombreuses et peuvent se trouver aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations.



Les ondes électromagnétiques sont-elles nocives ?



Les ondes électromagnétiques à haute et à basse fréquence affectent donc les tissus biologiques et l’ADN humains de différentes manières. En effet, les ondes électromagnétiques basse fréquence, peuvent entraîner la stimulation du système nerveux et des muscles. Les ondes des radiofréquences peuvent quant à elles causer un échauffement des tissus biologiques que l’on appelle également l’effet thermique. En revanche, cela ne signifie pas nécessairement que ces effets sont néfastes pour la santé car le corps humain est stimulé en permanence et dispose donc de mécanismes d’adaptation. Il est également important d’ajouter que l’effet des ondes sur le corps s’amoindrit de manière significative à mesure que l’on s’éloigne de la source d’émission. De plus, les normes en vigueur en France fixent des valeurs limites en dessous desquelles la quantité d’énergie que contiennent les ondes est négligeable et donc non dangereuse. Tous les ans, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) réalise également des contrôles qui montrent que l’exposition environnementale aux ondes radioélectriques est largement inférieure aux valeurs limites réglementaires.



Toutefois, les ondes magnétiques restent un sujet controversé qui fait l’objet de nombreuses études et qui est loin de faire consensus au sein de la communauté scientifique. En effet, de nombreuses études sont menées à ce sujet depuis plusieurs années, et les résultats varient. Par ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreuses personnes déclarent souffrir de symptômes divers comme des maux de tête, des troubles de l’attention, du sommeil, ou encore de la mémoire, liés aux ondes magnétiques émises par divers appareils du quotidien. On appelle ce phénomène l’électrohypersensibilité (EHS). Cependant, si ce phénomène est bien reconnu, l’état actuel de la science ne permet pas de démontrer un lien de cause à effet entre ces symptômes et l’exposition aux ondes électromagnétiques. D’autres effets potentiels des ondes électromagnétiques font également débat au sein de la communauté scientifique comme le risque de cancer, de leucémie infantile, ou encore l’apparition de maladies neurodégénératives. C’est pourquoi le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) a classé les radiofréquences et les champs extrêmement basse fréquence comme cancérogènes possibles. Toutefois, les études actuelles ne permettent pas d’affirmer que les ondes électromagnétiques ont un effet néfaste sur la santé. En effet, nous n’avons actuellement pas assez de recul sur ce sujet pour en démontrer les effets sur le long terme.

Comment se protéger des ondes dans une maison ?



Les ondes électromagnétiques auxquelles nous sommes exposées proviennent donc de sources diverses, que ce soit de l’extérieur via les lignes électriques, les transformateurs, les moyens de transport, ou de l’intérieur par les appareils électroménagers par exemple. Les ondes les plus puissantes proviennent d’appareils se trouvent à l’intérieur des habitations. Toutefois, il s’agit généralement d’une exposition brève et localisée. En extérieur, les ondes les plus puissantes proviennent notamment des lignes électriques à très haute tension et des locaux des transformateurs. Lorsqu’une habitation se trouve à proximité de ces infrastructures, ou tout simplement en prévention, il peut être judicieux de bloquer les ondes provenant de l’extérieur. Il existe ainsi plusieurs solutions qui peuvent être mises en place au moment de la construction, mais également après.



Quels matériaux bloquent les ondes ?



Il existe plusieurs matériaux, souvent utilisés en construction, dont les propriétés empêchent les ondes électromagnétiques de pénétrer dans les logements.

C’est notamment le cas du béton fibré et du grillage métallique anti-ondes. L’association de ces matériaux permet de fabriquer des blocs de béton anti-ondes. Ils peuvent être utilisés pour toutes les parois et protègent ainsi les maisons des ondes extérieures. En effet, le béton absorbe les ondes haute fréquence, tandis que le grillage métallique permet d’atténuer les ondes à basse fréquence.

D’autres matériaux sont capables de bloquer les ondes et peuvent être utilisés pour isoler une pièce dans un logement déjà construit :

Le tissu anti-ondes : ce tissu est fabriqué à base de fibres métalliques qui contribuent à bloquer les ondes. Il peut être utilisé pour fabriquer de nombreux objets anti-ondes comme des rideaux, de la literie, des vêtements, ou encore des plaids. Il contribue ainsi à l’isolation des pièces d’une habitation, mais également à protéger directement les personnes des ondes.

ce tissu est fabriqué à base de fibres métalliques qui contribuent à bloquer les ondes. Il peut être utilisé pour fabriquer de nombreux objets anti-ondes comme des rideaux, de la literie, des vêtements, ou encore des plaids. Il contribue ainsi à l’isolation des pièces d’une habitation, mais également à protéger directement les personnes des ondes. La peinture anti-ondes : la composition de cette peinture lui permet de bloquer aussi bien les ondes haute fréquence, que basse fréquence. Elle peut être appliquée sur de nombreux supports comme le ciment ou le bois et être utilisée en extérieur, comme en intérieur sur les murs, les sols et les plafonds.

la composition de cette peinture lui permet de bloquer aussi bien les ondes haute fréquence, que basse fréquence. Elle peut être appliquée sur de nombreux supports comme le ciment ou le bois et être utilisée en extérieur, comme en intérieur sur les murs, les sols et les plafonds. Le papier peint anti-ondes : tout comme pour la peinture anti-ondes, ce revêtement mural permet d’isoler une pièce des ondes depuis l’intérieur grâce à de simples travaux.

tout comme pour la peinture anti-ondes, ce revêtement mural permet d’isoler une pièce des ondes depuis l’intérieur grâce à de simples travaux. Les films de protection anti-ondes : il existe des films de protection anti-ondes qui peuvent être placés sur la surface intérieure des fenêtres afin de bloquer les ondes magnétiques qui les traversent. Ces films écrans protègent ainsi des ondes électromagnétiques haute fréquence provenant de l’extérieur grâce à de fines particules métalliques, tout en laissant passer la lumière.

il existe des films de protection anti-ondes qui peuvent être placés sur la surface intérieure des fenêtres afin de bloquer les ondes magnétiques qui les traversent. Ces films écrans protègent ainsi des ondes électromagnétiques haute fréquence provenant de l’extérieur grâce à de fines particules métalliques, tout en laissant passer la lumière. Les gaines blindées ou gaines électriques : elles permettent de neutraliser 99 % des rayonnements électromagnétiques émis par les ondes extérieures.

Il existe également des objets comme des boîtiers empêchant les ondes du routeur wifi de passer ou encore des appareils correcteurs magnétiques, qui permettent de lutter contre l’exposition aux ondes électromagnétiques. Par ailleurs,l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) donne des recommandations pour limiter l’exposition aux radiofréquences comme le fait d’utiliser un kit mains-libres pour téléphoner et de contrôler l’exposition des enfants aux téléphones portables et aux tablettes.

Nous sommes donc en permanence entourés d’ondes. Il existe toutefois des solutions pour s’en protéger. Afin de connaitre son niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques et agir en conséquence, il est possible de faire une demande de mesure sur le site de l’ANFR. Cette démarche est gratuite, et peut être effectuée aussi bien pour les logements que pour les établissements recevant du public (ERP) et lieux publics.

Marianne Albrieux

Photo de Une : ©Adobe Stock