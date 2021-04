Le CERC ARA pilote, en ce moment même, une enquête destinée à faire l’état des lieux du parc automobile des artisans et entreprises du bâtiment. Réalisée en partenariat avec les principales organisations professionnelles du secteur, elle doit permettre d’évaluer le potentiel de transition vers des véhicules moins polluants. L’ensemble des professionnels (BTP, carrières et matériaux de construction de la région Auvergne-Rhône-Alpes) est appelé à participer.

Une grande enquête menée à l’initiative des branches Bâtiment, Travaux Publics et matériaux de construction de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vient d’être lancée. Elle vise à accompagner le parc automobile des artisans et des entreprises du BTP à s’équiper de véhicules moins impactants pour l’environnement.

Répondre aux objectifs de la loi LOM

Promulguée en 2019, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a fixé d’ambitieux objectifs pour décarboner les transports. Pour rappel, le secteur est responsable de 55% des émissions nationales de NOx, de 25% des émissions de gaz à effet de serre et de 50% de la facture pétrolière française. Dans ce cadre, la France a notamment décidé la fin de la vente des véhicules utilisant des énergies fossiles (essence, diesel, gaz naturel) d’ici à 2040.

L’Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des régions les plus touchées par la pollution atmosphérique. Faisant de la qualité de l’air un enjeu majeur, le territoire a mis en place deux Zones à Faibles Émissions (ZFE), et plus précisément sur les métropoles de Lyon et Grenoble le 1er janvier 2020. Devraient suivre, les métropoles de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand, l’ambition étant que d’ici 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants aient l’obligation de mettre en place une ZFE.

Accompagner la transition des entreprises du bâtiment

Alors que de nouvelles ZFE voient le jour, se pose la question des déplacements des professionnels, et notamment ceux de la filière construction. L’étude pilotée par le CERC ARA, en partenariat avec la FFB ARA, la Capeb AURA, la FRTP AURA, l’Unicem, la DREAL et la région Auvergne-Rhône-Alpes, doit permettre de faire un état des lieux des parcs de véhicules et d’évaluer leur potentiel de transition vers des véhicules moins polluants ou des modes alternatifs, et d’identifier les freins et leviers associés.

L’ensemble des professionnels du BTP, des carrières et matériaux de construction de la région est appelé à participer à l’enquête. Le périmètre de l’étude porte sur les Véhicules Particuliers (de société ou de fonction), les Véhicules Particuliers Dérivés, les Véhicules Utilitaires Légers (moins de 3,5 tonnes) ainsi que les véhicules dédiés au transport de matériaux, notamment les poids lourds concernés par le dispositif de vignette Crit’Air (camion-benne, camion porte-engins, camion bras de grue, camion toupie à béton, etc.).

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock