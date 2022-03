Ursa lance Bankiz, son configurateur de FDES Vie pratique | 22.03.22

Le spécialiste de l’isolation thermique et acoustique Ursa, annonce le lancement de Bankiz, son configurateur de Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES). Un outil digital et gratuit qui permet d’associer la disponibilité des données environnementales des gammes d’isolants Ursa et l’adaptabilité de ces dernières à chaque projet.

Les Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) permettent aux professionnels du bâtiment de disposer d'informations environnementales fiables et vérifiées pour développer des projets dans le cadre de la RE2020. En matière d’isolation, les FDES, disponibles sur la base INIES, sont établies à partir de données collectives ou liées à un produit en particulier. Et selon Ursa, elles n’apportent pas toujours « les réponses attendues par le maître d’œuvre, dans le cadre de sa problématique spécifique ». C’est pourquoi le fabricant lance Bankiz, un configurateur de FDES destiné aux professionnels du secteur, dont les bureaux d’études thermiques et les architectes. Plateforme web en accès libre, Bankiz permet de calculer et délivrer les profils environnementaux personnalisés des produits isolants en laine de verre ou polystyrène extrudé de toutes les gammes du fabricant. Ainsi, après avoir créé un compte utilisateur sur le site, l'opération se déroule en trois étapes. Dans un premier temps, le professionnel doit sélectionner le type de bâtiment et l’ouvrage à isoler (résidentiel, tertiaire, cloisons…), le configurateur présente alors les produits Ursa répondant le mieux aux besoins exprimés, en matière de résistance, d’épaisseur, ou encore de conductivité thermique. Enfin, le configurateur va calculer le profil environnemental du produit, et une fois ces profils établis, les FDES peuvent être directement exportées dans les logiciels ACV via la plateforme EDEC. « Avec Bankiz, les bureaux d’études thermiques, les architectes… pourront très facilement trouver le produit qui correspond le mieux à leurs attentes, et ainsi gagner du temps dans le cadre de leurs études », souligne le fabricant. Marie Gérald Photo de Une : ©Ursa

Redacteur