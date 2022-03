Construction durable : l'ESB ouvre un nouveau Bachelor

Forte de 440 000 emplois, la filière forêt-bois française recrute et pourrait dans les trois années à venir, selon l'École Supérieure du Bois (ESB), « générer 60 000 postes supplémentaires ». Partant de ce constat, l'école d'ingénieurs annonce la création d'un nouveau Bachelor dédié à la construction durable : « Chef de chantier bois et bas carbone ».

Face aux objectifs de neutralité carbone, la filière bois explore de nouvelles possibilités pour accompagner cette transition énergétique. En juillet dernier, l'École Supérieure du Bois (ESB) élargissait déjà son espace d’expérimentation à destination des étudiants et entreprises, avec la création d’un nouvel atelier numérique, équipé d’outils modernes.

Boostée par l’entrée en vigueur de la RE2020 début janvier, la filière fôret-bois favorise l’emploi de matériaux biosourcés pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments neufs. C’est pourquoi l’école d'ingénieurs annonce, cette fois-ci, lancer un nouveau parcours Bachelor « Chef de chantier bois et bas carbone », venant ainsi renforcer une offre Bachelor qui a vu le jour en 2019 avec le lancement d’une formation « Bois et transition numérique de la production ».

« La création de ce Bachelor vise à répondre aux besoins exprimés par les professionnels de la construction. Un secteur avec lequel nous entretenons des relations étroites puisque 60 % de nos diplômés 2021 l’ont intégré », souligne Arnaud Godevin, directeur de l’ESB.

Accessible dès septembre prochain, après un baccalauréat à dominante scientifique ou STI2D via Parcousup, cette formation prépare des cadres intermédiaires spécialistes de l'impact environnemental du bâtiment. D’une durée de trois ans, elle se compose de six programmes d’enseignement tels que « Sciences et ingénierie » (mathématiques, physique, chimie, mécanique, énergie), « Sciences bois et forêt » (anatomie du bois, atelier), ou encore « Management d’entreprise ».

Deux phases de sélection sont prévues pour intégrer la formation : sur étude du dossier tout d’abord, puis à l’occasion de trois épreuves (créativité collective, test informatique et entretien). À noter que la deuxième et la troisième année se déroulent en alternance, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Marie Gérald

Photo de Une : ©ESB