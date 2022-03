CETIH forme des professionnels « poly-compétents »

Spécialiste de l’enveloppe de l’habitat, le groupe CETIH propose 20 formations pour former les professionnels du secteur aux enjeux de demain. Certifié Qualiopi depuis décembre 2021, son centre de formation allie théorie et pratique. Au programme : RE2020, nouveaux usages et rénovation énergétique.

Lancé en 2019, le centre de formation CETIH situé à Carquefou, en Loire-Atlantique (44), propose 20 formations à destination des professionnels de l’habitat. Sur le site, un atelier de 400 m² rassemble tous les supports de pose pour assimiler les gestes de base et les bons réflexes, et passer à des expérimentations en situations réelles.

L’objectif ? Permettre aux artisans de monter en compétences et de répondre aux nouveaux besoins du marché. Ces formations peuvent se suivre directement sur les sites de production, mais également en distanciel pour les modules théoriques. « Avec mes deux apprentis, nous avons pu suivre une formation de trois jours sur la pose de menuiseries en rénovation, en neuf et en dépose totale. Très complète, elle leur a permis d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour être autonomes sur les chantiers », témoigne Geoffroy Vaseur-Arnaud, gérant de Bati-Jeff.

Former les artisans aux enjeux de demain

Conscient des défis à relever, le centre de formation intègre dans ses formations les nouveaux usages auxquels les professionnels du secteur sont confrontés tous les jours. En effet, depuis début 2022, CETIH propose de nouvelles formations dont un module sur la RE2020, autour de la nouvelle réglementation environnementale. « Il s’agira pour les professionnels d’intégrer dans leur quotidien quelques nouveaux impératifs qu’impose ce changement de réglementation », souligne Thierry Charpentier, responsable du centre de formation.

« La transition énergétique opérée ces dernières années a complexifié la pose des produits plus performants, leur choix et leur usage. Après concertation avec les équipes CETIH et nos clients, il nous semblait essentiel de développer une offre de formation pour accompagner la qualité et la sécurité des chantiers », explique t-il.

Le centre de formation a par ailleurs décidé d’ingérer de plus en plus d’innovation technologique, estimant que « l'enveloppe de l'habitat s'appréhende dans sa globalité, en jouant sur la complémentarité des produits. Il s'agit donc pour les artisans de devenir poly-compétents »

Côté énergie solaire, le centre de formation propose sept formations dédiées aux solutions photovoltaïques dont trois QualiPV, agréées Qualit'ENR, permettant d’acquérir le label RGE PV. « Avec ces modules de formations, nous souhaitons contribuer à améliorer la qualité de service et à promouvoir plus largement l'autoconsommation photovoltaïque chez les particuliers », souligne son responsable. Depuis l'ouverture, le centre a formé 1 100 apprenants.

Marie Gérald

Photo de Une : ©CETIH