Présidentielle 2022, les propositions et débats autour du bâtiment

Si le verdissement du bâtiment et des espaces urbains s’affirme peu à peu dans la législation et les politiques publiques, quelle place occupe la végétalisation dans tout ça ? Voilà une question à laquelle l’UNEP, représentant des métiers du paysage, tend à répondre en soumettant trois propositions aux candidats à l'élection présidentielle. Précisions avec Laurent Bizot, président de l’UNEP, qui croit en la complémentarité entre professionnels du bâtiment et paysagistes.