Macron VS Le Pen : que proposent-ils pour le logement et l’énergie ? Immobilier | 11.04.22

Alors que les deux candidats finalistes à l’élection présidentielle ont été désignés par les Français ce dimanche 10 avril pour le second tour, quelles sont leurs principales propositions pour le logement et l’énergie ? Immobilier, logement social, rénovation énergétique, nucléaire, éolien… Retour sur les points de convergence et de divergence.

Dimanche 10 avril avait lieu le premier tour de l’élection présidentielle. Comme présagé par les sondages, Emmanuel Macron (La République En Marche) et Marine Le Pen (Rassemblement National) sont arrivés en tête, avec respectivement 27,8 % et 23,2 %. Le point sur leurs propositions pour le logement et la politique énergétique. Miser sur la rénovation énergétique et le logement social En matière de logement, s’il est réélu, le gouvernement actuel compte poursuivre sur sa lancée, en axant toujours sa stratégie sur la rénovation énergétique des logements, avec le déploiement de MaPrimeRénov’, auquel il prévoit d’accorder 2 milliards par an pour rénover 700 000 logements chaque année. Mais aussi sur la construction de 125 000 logements sociaux par an. Même ambition du côté de Marine Le Pen qui vise la construction de 100 000 logements sociaux par an, et de 100 000 nouveaux logements étudiants d’ici 5 ans. Aider les primo-accédants Autre mesure-phare de la présidente du Rassemblement National : l’instauration d’un prêt à taux zéro (PTZ) sur 10 ans allant jusqu’à 100 000 € pour les jeunes couples de moins de 30 ans souhaitant accéder à la propriété. À noter que le capital restant à rembourser deviendrait un don si le couple met au monde son troisième enfant. La candidate RN veut également faire revenir les jeunes et les familles dans les territoires ruraux afin de les re-dynamiser. Ainsi, elle propose de leur vendre des biens à prix en échange d’une installation d’au moins 10 ans. Le nucléaire fait l’unanimité… mais pas l’éolien D’un point de vue énergétique, les candidats sont tous les deux favorables au déploiement de l’hydrogène et du nucléaire. Dans le détail, Emmanuel Macron prévoit la construction d’au moins 6 nouveaux EPR et 8 réacteurs supplémentaires d’ici 2050. Même tendance du côté de Marine Le Pen, qui vise 5 paires d’EPR pour 2031 et nouvelles 5 paires d’EPR dernière génération pour 2036. Principal point de désaccord : alors qu’Emmanuel Macron affirme vouloir construire 50 parcs éoliens en mer, Marine Le Pen affiche quant à elle clairement sa position contre les éoliennes, et indique vouloir rendre aux Français « 5 milliards d’euros de subventions versées aux éoliennes ». Elle prévoit d’ailleurs un référendum pour poser la question de leur démantèlement. Claire Lemonnier

