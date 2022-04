Présidentielle : les propositions d’Énergies & Avenir pour « changer d'échelle »

Afin que le bâtiment soit le moteur de la transition énergétique lors du prochain quinquennat, l’association Energies & Avenir dresse une liste de ses propositions dans le cadre de l'élection présidentielle 2022. Un corpus de recommandations qui s'engagent sur « une trajectoire d’amélioration rapide de la performance énergétique des bâtiments pour des lieux de vie plus sobres, plus durables et plus sains ».

La transition énergétique des bâtiments n’a jamais été aussi « cruciale » qu’aujourd’hui. En effet, au vue de la situation géopolitique et des tensions d’approvisionnement actuelles qui exacerbent la nécessité d’accroître la performance énergétique des postes de consommations les plus importants, la filière du chauffage à eau chaude Énergies & Avenir a rédigé plusieurs propositions « pour faire du bâtiment une priorité du prochain quinquennat ».

« Nous sommes convaincus que la clef de voûte des problématiques liées au bâtiment réside à court terme dans l’optimisation de l’efficacité énergétique plus que dans l’exclusion de technologies ou de sources d’énergie » déclare Philippe Méon, président de l'association.

« Penser la rénovation énergétique en termes de parcours et d’écosystèmes »

Dans ses propositions adressées aux candidats dans le cadre des élections présidentielles, Énergies & Avenir demande à « changer d’échelle pour penser la rénovation énergétique en termes de parcours et d’écosystèmes ». C’est pourquoi, l'association souhaite dans un premier temps que des parcours de rénovation soient engagés afin de « faciliter et inciter au passage à l’acte », et dans un second temps « de renforcer le maillage des sources de chaleur renouvelable sur tout le territoire national ».

La filière prend également appui sur les caractéristiques des systèmes de chauffage à eau chaude, à savoir des équipements performants, déjà disponibles et adaptables à toutes les énergies et à tous les contextes d’habitats et de climat. Cette dernière rappelle ainsi que les systèmes de chauffage à eau chaude « contribuent déjà et peuvent contribuer encore plus à l’équilibre d’un mix énergétique diversifié et à son verdissement ». Pour cela, elle demande notamment d’encourager davantage le développement des équipements hybrides et ensuite de « faire connaître et soutenir financièrement » le recours à ces équipements.

Énergies & Avenir appelle également à flécher les aides à la rénovation énergétique vers les équipements les plus efficients en fixant des critères appropriés pour garantir l’efficacité des travaux. Elle souhaite ainsi la mise en place d’un indicateur de suivi des coûts des mesures d’efficacité énergétique en €/ gCO2 évité.

L’association propose aussi des solutions pour que les filières chauffage atteignent l’exemplarité en matière d’économie circulaire, tant sur les équipements que pour les sources d’énergie. Enfin, elle propose que la politique énergétique du bâtiment soit « clarifiée pour gagner en efficacité », et recommande de la replacer sous le contrôle des parlementaires pour plus de transparence.

« Nos propositions visent aussi à soutenir la filière que nous représentons en répondant aux besoins de main d’œuvre et en garantissant la stabilité et la simplicité des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique, sujets à de trop nombreux revirements ces dernières années », explique Philippe Méon avant de conclure : « toutes nos propositions peuvent être mises en place rapidement avec des effets positifs immédiats sur l’empreinte du bâtiment sur nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre ».

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock