ABS YAPI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ABS YAPI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ABS YAPI a été créé en 2011 en coopération avec Centrum Business Center A.Ş., Gümüştay Construction and Trade Ltd. Şti. et la famille Cüntay pour introduire des produits innovants dans l'industrie turque de la construction.

Avec cette mission, ABS YAPI a d'abord signé un accord de distribution exclusif avec l'italien Geoplast qui excellait dans la construction et les matériaux de construction en plastique recyclé.

Au cours des années suivantes, ABS YAPI a signé d'autres accords de distribution pour les coffrages en acier avec un autre fabricant italien, Faresin Formwork SPA, et le partenariat germano-ukrainien Robud Group.

ABS YAPI, qui a introduit les coffrages plastiques modulaires réutilisables aux constructeurs turcs entre les années 2011 et 2015, a lancé ses propres coffrages polymères de deuxième génération (contreplaqué plastique) de la marque Ekoplak depuis 2017.

En 2013, ABS YAPI a introduit une autre application inconnue en Turquie qui utilise des coffrages en plastique jetables à usage unique pour les applications intérieures de remplissage léger.

La solution a été rapidement et largement acceptée et est devenue très populaire après avoir été utilisée dans des projets de plus de 600 000 m² à partir de 2019. De même, une autre utilisation de coffrages en plastique jetables a été introduite par ABS YAPI en coopération avec des universités techniques où des coffrages jetables sont utilisés pour créer des vides bidirectionnels. dalles. La solution a été présentée aux bureaux de génie civil et utilisée par eux jusqu'à 200.000 m² dans divers projets à partir de 2018.

À partir de 2018, ABS YAPI a cessé d'importer et a commencé à fabriquer entièrement en Turquie pour les marchés locaux et internationaux sa propre conception de coffrages jetables qui ont été inspirés et modifiés par sa vaste expérience d'application et ses connaissances acquises sur de nombreux chantiers au fil des années.

Le groupe d'entreprises, auquel appartient également ABS YAPI, emploie plus de 20 personnes. Tous les moules pour l'injection plastique sont la propriété d'ABS YAPI. La fabrication est effectuée dans une entreprise turque locale spécialisée dans les accessoires de cuisine et de salle de bain en plastique et en acier.

C'est une entreprise de 40 ans qui exporte dans 60 pays différents, possède 30 machines d'injection et emploie plus de 300 personnes. Le chiffre d'affaires 2019 d'ABS YAPI était d'environ 1,5 million d'euros, et le chiffre d'affaires du groupe était bien supérieur à 5 millions d'euros.

Le savoir-faire d’ ABS YAP I :