En novembre, les permis de construire ont encore reculé de 3,8 %, confirmant une tendance baissière amorcée en octobre. Derrière ces chiffres qui traduisent une crise durable aggravée par la hausse des coûts, les maisons individuelles résistent mieux que les logements collectifs.

En novembre, le nombre de permis de construire accordés a diminué de 3,8 %. Après un mois d'octobre marqué par une baisse de 4,1 %, la tendance se confirme alors qu'un rebond avait été observé en septembre.

Selon les chiffres publiés par le ministère de la Ville et du Logement, ces douze derniers mois, les autorisations à la construction sont 9,5 % moins nombreuses que la moyenne des cinq années précédentes.

Les autorisations pour les logements collectifs reculent

Selon le Service des données et études statistiques (SDES), ces chiffres cachent un véritable clivage entre le secteur des maisons individuelles (+3,2 %) et les logements collectifs (-7,8 %). Dans les détails, les logements en résidence ont même particulièrement baissé (-22,5 %) par rapport à octobre.

Mais, contrairement aux apparences, les autorisations visant les logements collectifs (-1,5 %) se maintiennent mieux que les logements individuels (-21,2 %) sur les douze derniers mois par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Une situation légèrement moins dégradée pour les 25 419 mises en chantier de logements pour le mois de novembre (-0,1 %) que pour les autorisations. Mais il faut souligner que les mises en chantier étaient déjà tombées à un niveau très bas (-22,2 %) par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Une crise de la construction neuve qui s'installe dans la durée

Ainsi, les logements individuels bénéficient d'une légère reprise (+3,7 %) alors que les logements collectifs poursuivent leur baisse (-3,8 %).

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis trois ans du fait de l'augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages. La fin de mesures de soutien à l'investissement locatif, notamment le dispositif fiscal Pinel, a de plus fait fuir les investisseurs particuliers.

Attention cependant, ces chiffres sont provisoires, souligne le ministère, le taux de collecte des informations étant partiel. Le SDES a en effet revu sa méthodologie à la rentrée et révise désormais chaque mois de façon notable les données des mois précédents.

Par Raphaël Barrou