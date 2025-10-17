ABSARA INDUSTRIAL - Batiweb

ConnexionS'abonner
ABSARA INDUSTRIAL

Partida Saloni, s/n
12130 San Juan de Moró Castellón
Espagne
Absara Industrial est une société consacrée à la fabrication et commercialisation d’éléments pour l’équipement de la salle de bain.

L’usine se compose de 30.000m2 de surface distribuées entre bureaux, laboratoires, exposition, usine et dépôts.

L’entreprise dispose d’une machinerie de dernière génération autant dans le domaine d’investigation comme dans celui de la production.

Le caractère industriel de l’organisation permet des traitements de production homogènes et fiables où se définissent les aspects comme les niveaux de solutions techniques relatives au produit, l’homologation des matières premières, la logistique, l’environnement, investissements et surtout les apports esthétiques et de conception, entendues dans notre entreprise comme le facteur déterminant inhérent au produit.

L’ouverture constante de nouvelles lignes de travail est une priorité dans l’activité de notre organisation.

Des nouveaux produits qui complètent et diversifient notre travail, en apportant une valeur additionnelle au client et en consolidant notre présence dans les marchés de référence.

Marchés dans lesquels nous sommes présents à travers des produits que nous fabriquons et commercialisons sous la marque d’Hidrobox.
 

