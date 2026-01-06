Podcast
Vagues de froid : les Français face au défi du chauffage économique

Étude

Publié le 06 janvier 2026, mis à jour le 07 janvier 2026 à 9h25, par Raphaël Barrou

Face à l’hiver, les Français veulent chauffer sans trop dépenser. Une enquête publiée par Rothelec révèle que, malgré les craintes liées au froid, beaucoup de foyers négligent encore les gestes simples et les anticipations budgétaires, préférant des solutions rapides et économiques.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Rothelec, spécialiste du chauffage connecté, a dévoilé les résultats d’une enquête menée en décembre 2025 auprès de plus de 3 000 personnes. La marque constate que la maîtrise du budget énergie reste une préoccupation importante des Français, mais une part non négligeable des foyers ont encore du mal à anticiper les chutes de températures de la saison hivernale

Première surprise émanant de cette enquête : 53 % des sondés admettent ne pas avoir tout prévu pour avoir suffisamment chaud cet hiver. Près de 80 % n'ont pas prévu de budget pour réagir en cas de froid intense alors que 54 % redoutent la chute des températures. 

« Les foyers veulent se réchauffer vite et à moindre coût »

 

« Cette nouvelle enquête présente des signaux clairs : les foyers veulent se réchauffer vite et à moindre coût, sans se lancer dans de lourds investissements », commente Renée Schmitt, directrice Marketing. En effet, 71 % des Français se disent attentifs aux évolutions des prix, particulièrement depuis la fin du bouclier tarifaire. 

« Mais la sobriété énergétique reste très relative : le pays est encore coupé en deux sur les économies d’énergie, avec un vaste réservoir d’actions simples et accessibles qui demeure inexploité. Tant que ce potentiel ne sera pas pleinement mobilisé, chaque réglage du thermostat pourra avoir un impact sensible sur le budget des ménages. »

46 % des sondés pensent être déjà équipés

 

D'un point de vue plus pragmatique, face à une vague de froid, 46 % des foyers estiment être déjà suffisamment équipés. À l'inverse, ils sont plus nombreux à penser à investir dans des vêtements chauds (25 %) plutôt que d'installer un chauffage d’appoint (17 %) ou un nouveau système de chauffage principal (12 %). 

Enfin, au niveau de l'acceptation de la « sobriété énergétique », l'étude montre qu'une moitié des sondés (53 %) se déclare prête à faire des efforts en baissant de 1 ou 2°C la température de chauffage de leur logement.  

→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.

