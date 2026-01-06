Face à l’hiver, les Français veulent chauffer sans trop dépenser. Une enquête publiée par Rothelec révèle que, malgré les craintes liées au froid, beaucoup de foyers négligent encore les gestes simples et les anticipations budgétaires, préférant des solutions rapides et économiques.

Rothelec, spécialiste du chauffage connecté, a dévoilé les résultats d’une enquête menée en décembre 2025 auprès de plus de 3 000 personnes. La marque constate que la maîtrise du budget énergie reste une préoccupation importante des Français, mais une part non négligeable des foyers ont encore du mal à anticiper les chutes de températures de la saison hivernale.

Première surprise émanant de cette enquête : 53 % des sondés admettent ne pas avoir tout prévu pour avoir suffisamment chaud cet hiver. Près de 80 % n'ont pas prévu de budget pour réagir en cas de froid intense alors que 54 % redoutent la chute des températures.

« Les foyers veulent se réchauffer vite et à moindre coût »

« Cette nouvelle enquête présente des signaux clairs : les foyers veulent se réchauffer vite et à moindre coût, sans se lancer dans de lourds investissements », commente Renée Schmitt, directrice Marketing. En effet, 71 % des Français se disent attentifs aux évolutions des prix, particulièrement depuis la fin du bouclier tarifaire.

« Mais la sobriété énergétique reste très relative : le pays est encore coupé en deux sur les économies d’énergie, avec un vaste réservoir d’actions simples et accessibles qui demeure inexploité. Tant que ce potentiel ne sera pas pleinement mobilisé, chaque réglage du thermostat pourra avoir un impact sensible sur le budget des ménages. »

46 % des sondés pensent être déjà équipés

D'un point de vue plus pragmatique, face à une vague de froid, 46 % des foyers estiment être déjà suffisamment équipés. À l'inverse, ils sont plus nombreux à penser à investir dans des vêtements chauds (25 %) plutôt que d'installer un chauffage d’appoint (17 %) ou un nouveau système de chauffage principal (12 %).

Enfin, au niveau de l'acceptation de la « sobriété énergétique », l'étude montre qu'une moitié des sondés (53 %) se déclare prête à faire des efforts en baissant de 1 ou 2°C la température de chauffage de leur logement.

Par Raphaël Barrou