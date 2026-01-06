Podcast
Le groupe Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition du français Alkern

Acquisition

Publié le 06 janvier 2026, mis à jour le 07 janvier 2026 à 9h26, par Raphaël Barrou

Le groupe suisse Holcim a annoncé mardi 6 janvier l'acquisition de l'entreprise française Alkern, qui réalise 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il s'agit du troisième rachat majeur pour le cimentier depuis le mois d'octobre.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Le cimentier suisse Holcim a annoncé mardi 6 janvier avoir finalisé l'acquisition du français Alkern, un fabricant de produits préfabriqués en béton. Ce n'est pas une surprise, le groupe avait déjà évoqué la possibilité de cette acquisition dès mai 2025.

Début octobre, la Commission européenne avait renvoyé l'examen de cette opération à l'Autorité de la concurrence en France, la jugeant mieux placée pour étudier cette opération et son impact sur le marché national. Fin décembre, l'Autorité de la concurrence avait annoncé avoir autorisé ce rachat sans conditions.

Une stratégie basée sur les solutions de construction

 

Alkern, basée à Harnes dans le Pas-de-Calais, emploie 1 000 personnes sur une cinquantaine de sites en France et en Belgique. Selon le groupe suisse, l'acquisition devrait générer 11 millions d'euros de synergies au niveau de l'Ebitda, à partir de la troisième année suivant sa reprise.

Un impact positif sur le bénéfice par action est aussi attendu dès la première année. Holcim précise dans un communiqué de presse que cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie de tirer 50 % de son chiffre d'affaires par des solutions de construction d'ici 2030. 

La troisième acquisition majeure depuis octobre pour Holcim

 

Selon Martin Hüsler, analyste à la Banque cantonale de Zurich, Alkern et ses 250 millions d'euros de chiffre d'affaires représenteront 1,5 % des revenus de Holcim. 

Il s'agit de la troisième acquisition majeure en quelques mois pour le groupe suisse, après celle de l'allemand Xella en octobre, puis du péruvien Cementos Pacasmayo mi-décembre.

→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.

Par Raphaël Barrou (avec l'AFP)

