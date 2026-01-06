Avec Ursa Seco N+, le fabricant complète sa gamme d’accessoires isolants avec trois références dédiées au doublage des murs et aux combles.

Ursa enrichit son offre d’isolation thermique et acoustique avec le lancement de la gamme d’accessoires Ursa Seco N+.

Selon l’entreprise, connue pour son offre étendue de solutions d’isolation thermique et acoustique – en laine minérale de verre, polystyrène extrudé, ainsi qu’en matériaux éco- et biosourcés comme les textiles recyclés et les fibres de bois – adaptées au bâti neuf comme à la rénovation, en résidentiel individuel, collectif et tertiaire, cette nouvelle gamme entend proposer « une réponse simple et efficace aux besoins des artisans pour les travaux de doublage des murs et d’aménagement des combles, à travers des accessoires dédiés».

Fabriquées en France, les trois nouvelles références regroupées sous la bannière Ursa Seco N+ viennent compléter la gamme d’accessoires d’URSA.

L’appui intermédiaire N+ est destiné à la réalisation de doublages de murs sur ossature métallique. Composé de trois éléments – tige, tête et clé de verrouillage – il est compatible avec les isolants URSA en laine minérale, fibres de bois et fibres textiles recyclées, pour des épaisseurs de 45 à 200 mm. Il se distingue par une mise en œuvre simplifiée, réalisable en deux gestes et sans outil.

La suspente N+, conçue pour l’isolation des combles aménagés, assure la continuité de l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau, exigée dans la majorité des configurations. Fabriquée en polyamide renforcé de fibres de verre, elle joue également un rôle de rupteur thermique. Compatible avec les isolants URSA en laine minérale de 120 à 280 mm d’épaisseur, elle offre une pose facilitée grâce à une tête repositionnable, une forte résistance mécanique validée par des tests de charge, ainsi qu’une continuité de membrane assurée par un contre-joint intégré.

Le connecteur N+, en matériau composite avec insert métallique, permet l’assemblage des fourrures en vertical comme en perpendiculaire, avec une capacité de pliage jusqu’à 90°. Conçu pour simplifier le traitement des points singuliers – contours de fenêtres ou liaisons entre plans verticaux et inclinés – il se caractérise par un montage sans outil et une forte polyvalence.

Par Nils Buchsbaum