ACOFAL - Batiweb

Acofal, S.L., fondée en 1990, est spécialisée dans la fabrication de raccords et d’accessoires pour armoires en aluminium.

Dans un processus de croissance dynamique, il a été en mesure de se consolider sur les marchés national et international en très peu de temps.

Acofal, S.L. Il est doté des éléments nécessaires au maintien d’une carrière réussie: technologie, système de travail propre résultant d’une amélioration constante et équipe qualifiée.

Son objectif: la perfection technique.

Les accessoires fabriqués par Acofal, S.L. Ils répondent aux exigences les plus élevées en termes de qualité, de design et de fonctionnalité.

Le contrôle de la qualité est un point fondamental pour Acofal, S.L., car il s’agit du meilleur outil pour obtenir la confiance totale de nos clients.

Chaque produit est soumis à des contrôles exigeants et rigoureux avant l’expédition finale, et tous les processus de fabrication sont régis par les procédures de la norme de qualité européenne UNE-EN-ISO 9001.

Acofal, S.L. ne cache pas sa philosophie: la satisfaction totale du professionnel de l’aluminium.

Acofal a le système de gestion ISO 9001: 2015. Contrôle de la qualité à chaque phase de la conception et de la fabrication.

Dans notre entreprise, nous collaborons activement avec des ONG et des associations qui favorisent l’intégration sociale.

Le savoir-faire d’ ACOFAL :