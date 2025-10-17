ConnexionS'abonner
Fermer
ACOFAL - Batiweb

ACOFAL

Burtina, 20 Pl. Log. PLAZA
50197 Zaragoza
Espagne
Site web de la marque

Acofal, S.L., fondée en 1990, est spécialisée dans la fabrication de raccords et d’accessoires pour armoires en aluminium.

Dans un processus de croissance dynamique, il a été en mesure de se consolider sur les marchés national et international en très peu de temps.

Acofal, S.L. Il est doté des éléments nécessaires au maintien d’une carrière réussie: technologie, système de travail propre résultant d’une amélioration constante et équipe qualifiée.
Son objectif: la perfection technique.

Les accessoires fabriqués par Acofal, S.L. Ils répondent aux exigences les plus élevées en termes de qualité, de design et de fonctionnalité.

Le contrôle de la qualité est un point fondamental pour Acofal, S.L., car il s’agit du meilleur outil pour obtenir la confiance totale de nos clients.

Chaque produit est soumis à des contrôles exigeants et rigoureux avant l’expédition finale, et tous les processus de fabrication sont régis par les procédures de la norme de qualité européenne UNE-EN-ISO 9001.

Acofal, S.L. ne cache pas sa philosophie: la satisfaction totale du professionnel de l’aluminium.

Acofal a le système de gestion ISO 9001: 2015. Contrôle de la qualité à chaque phase de la conception et de la fabrication.

Dans notre entreprise, nous collaborons activement avec des ONG et des associations qui favorisent l’intégration sociale.

Le savoir-faire d’ ACOFAL

  • Equerres et Blocs Assemblage | Frappe
  • Coulissantes | Oscille Battant
  • Sécurité/Jalousie | Serrure
  • Sabots | Mur Rideau
  • Façades Ventilées | Portes Pliantes
  • Poinçonneuses | Pré-montant

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.