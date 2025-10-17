Pour obtenir une information de la part de la marque « ACOUSTB », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ACOUSTB est un bureau d’études français qui accompagne les professionnels de la construction dans la conception acoustique et vibratoire de leur projet : bâtiment, infrastructure, industrie et aménagement du territoire.

ACOUSTB est filiale du groupe EGIS et du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Cette double filiation nous permet de travailler très rapidement avec des spécialistes de haut rang sur des métiers connexes et nous permet de proposer des solutions adaptées à une grande variété de clients.

ACOUSTB dispose des certifications OPQIBI 1601, 1602 et 1604.

ACOUSTB s’engage à être une entreprise responsable dans ses actions et ses engagements envers tous ses partenaires et clients en adoptant une démarche éthique rigoureuse en totale indépendance.

L’acoustique est un enjeu majeur de nos sociétés modernes, c’est pourquoi nous nous attachons non seulement à assurer la qualité technique et la conformité réglementaire de nos études, mais nous travaillons également en plaçant l’usager final des projets au cœur de nos études.

Au-delà de l’acoustique, nous tenons à agir pour le bien-être de tous en proposant des solutions innovantes et respectueuses des territoires et de leurs habitants et en favorisant les transitions écologique et énergétique.

Ces engagements se retrouvent vis-à-vis de nos collaborateurs en garantissant leur sécurité partout dans le monde et à tout moment pour leur permettre d’exercer leurs métiers dans les meilleures conditions.

ACOUSTB est un partenaire pour aider ses clients à relever les défis auxquels ils sont confrontés, en leur apportant toute l’expertise technique et l’accompagnement dont ils ont besoin.

Profondément ancrées dans notre histoire, ces valeurs sont partagées par chacun de nos collaborateurs. Elles nous fédèrent et sont notre meilleur atout pour maintenir la confiance de nos clients.

Le savoir-faire d’ACOUSTB :

BATIMENTS

Conception / Maîtrise d'œuvre

Diagnostic

Mission d'EXE

Mission AOR et attestation acoustique

Mission AMO

Sonorisation et auralisation

Lieux musicaux

VILLE ET TRANSPORT

Transports terrestres

Transports aériens

Aménagements urbains

Cartographie et PPBE

Bruit de chantier

Isolation de façade

Bruit de voisinage

INDUSTRIE

ICPE / Carrière

Industrie pétrolière et gazière

Santé des travailleurs

Equipements techniques

MESURES