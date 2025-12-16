Podcast
Quatre nouveaux sites Heidelberg Materials France en Nouvelle-Aquitaine

Acquisition

Publié le 16 décembre 2025, mis à jour le 16 décembre 2025 à 16h36, par Virginie Kroun

Heidelberg Materials France étend son maillage en Nouvelle-Aquitaine. Le groupe acquiert quatre nouveaux sites dans la région, visant à alimenter son activité granulats.
Site de Vrignon (Charente-Maritime) - ©Heidelberg Materials
Site de Vrignon (Charente-Maritime) - ©Heidelberg Materials

Le 2 décembre, Heidelberg Materials France a annoncé le renforcement de son maillage en Nouvelle-Aquitaine. Comment ? Par l’acquisition de quatre sites en Nouvelle-Aquitaine, détenus par Carrières Audoin & Fils

Née en 1970, cette société du Sud-Ouest cède ainsi ses sites alluvionnaires Montguyon et Vrignon, la carrière calcaire de Saint-Simon – tous trois en Charente-Maritime – et celui de Saint-Michel de Rieufret, en Gironde.

23 employés rejoindront ainsi l’activité granulats de Heidelberg Materials France.

Se développer sur le marché de granulats

 

Selon Bruno Pillon, président des activités France de Heidelberg Materials, « cette acquisition illustre l’ambition de Heidelberg Materials en France qui investit massivement dans la décarbonation de ses cimenteries comme dans le développement de son ancrage territorial au niveau de tous ses métiers ».

Mais surtout sur les marchés des granulats en Nouvelle-Aquitaine, région dans laquelle le groupe s’est déployé sur différents segment métiers. En témoignent sa production de ciment à Bussac-Forêt (Charente-Maritime) et de béton prêt à l’emploi (BPE). 

En somme, une acquisition qui « sera créatrice de synergies en matière de production, commercialisation et logistique, au service de nos clients», estime Sylvie Berhault, directrice générale des activités granulats de Heidelberg Materials France. 

À l’échelle de l’activité Sud-Ouest granulats de Heidelberg Materials, « nous sommes très heureux d’intégrer ces sites dans notre dispositif industriel et d’accueillir les collaborateurs au sein de nos équipes. Ensemble, nous mènerons de grands projets pour l’aménagement de notre territoire ».

Par Virginie Kroun

Les tags associés

