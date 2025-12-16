« Marseille en grand » : quel bilan pour le projet chiffré à 5 milliards ?
Publié le 16 décembre 2025, mis à jour le 16 décembre 2025 à 16h49, par Raphaël Barrou
En visite à Marseille ce mardi 16 décembre, Emmanuel Macron a exposé le bilan de son plan « Marseille en grand », mis en place depuis 2021. Un plan chiffré à plus de cinq milliards d'euros afin de développer les services publics dans la cité phocéenne.
Dans une ville sinistrée par le mal-logement, comme l'effondrement en 2018 d'un immeuble rue d'Aubagne, et touchée par un taux de pauvreté élevé (26 %), un tel plan est scruté de près. Soucieux de proposer une vue d'ensemble de ce projet tentaculaire quatre ans après son annonce, l'Élysée a mis en place une carte interactive en ligne répertoriant les projets.
Un projet encore à ses débuts concernant les écoles et le logement
Il y apparaît qu'une vingtaine des projets liés à l'éducation ont déjà été réalisés. Mais, si l'on rentre dans les détails, seuls huit des 46 projets de rénovations d'écoles ont été accomplis. Sur le transport, seuls trois projets sont livrés, six sont en cours, dont l'extension de la gare Saint-Charles qui est prévue pour être livrée en 2035, et huit encore à venir.
Côté logement, le traitement de 182 immeubles dégradés, confié à la SPLA-IN AMP, sur quinze ans doit permettre de diminuer la part de l'habitat insalubre dans le centre-ville. Une enveloppe de 650 millions d'euros, approuvée par l'Anru, doit aussi être dédiée à la rénovation de dix quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Fin 2024, la Cour des comptes pointait une organisation « insuffisante »
Dans un rapport publié en octobre 2024, la Cour des comptes estimait pourtant que l'organisation du projet « Marseille en Grand » était « insuffisante au regard des enjeux qu’il porte et de la complexité qui le caractérise ». Soulignant un « défaut de cohérence », l'institution pointait une certaine lenteur dans la mise en place de financements de l'État.
Les conclusions de la Cour des comptes n'étaient guère meilleures concernant le réel impact du projet global sur la vie des Marseillais. « Le plan ne prévoit aucune action relative au renforcement de la mixité sociale et de lutte contre la ségrégation résidentielle, ni sur l'enjeu de production de logements, notamment sociaux », avançaient fin 2024 les auteurs de l'étude.
Ils pointaient alors un problème de déséquilibre entre les quartiers nord et sud dans l'accès aux transports et les barrières sociales qui existent entre les différentes zones de la ville.
60 % des crédits engagés
Là où « Marseille en grand » a peut-être le plus avancé depuis 2021, c'est certainement sur la santé. Lesrénovations concernant l'AP-HM ont été lancées alors que six structures, centres de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires, ont ouvert dans les quartiers nord de Marseille. Au total, neuf projets ont été réalisés, quatre sont en cours et trois restent à effectuer.
Aujourd'hui, les investissements semblent avoir tendance à s'accélérer depuis ces deux dernières années. Ainsi, selon l'Élysée, 60 % des 5 milliards d'euros prévus ont été débloqués par l'État. Faut-il en conclure que « Marseille en grand » est cette fois bel et bien lancé ?
Par Raphaël Barrou
