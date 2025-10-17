Pour obtenir une information de la part de la marque « ACTIPLAST », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le Groupe développe également des gammes PVC composites, bois et lin, qui en font un précurseur dans ces nouveaux matériaux. Le formulateur est également engagé dans des programmes internationaux pour la préservation des fonds marins (Clean Sweep) et son site est classé ICPE, avec des installations classées pour la protection de l’environnement.

Actiplast a été le premier compounder français à être certifié ISO 9001 et a développé le label Actinnov pour son PVC biosourcé.

ACTIPLAST est l’un des leaders européens spécialiste de la formulation et de la granulation PVC. Fort d’une expérience de plus de 30 ans, le Groupe a développé une capacité à fournir petits échantillons et grands volumes en des temps très courts.

Acteur indépendant, il porte des valeurs de simplicité et d’efficacité pour fournir à ses clients des PVC à forte valeur ajoutée.

Actiplast, expert de la formulation PVC, vient d’obtenir ISCC+, la certification internationale de durabilité carbone.

Elle démontre que depuis la formulation des matières premières (issues de biomasse ou de déchets et résidus) jusqu'au process de transformation, la traçabilité est assurée, en conformité avec le standard international de durabilité.

« Nous sommes les premiers de notre secteur à obtenir cette certification, et cela peut aider nos clients à accéder au label ‘ bâtiment biosourcé ‘.

L’empreinte carbone des PVC produits est réduite, avec une résine bio-attribuée et un process de fabrication plus vertueux. Toutes les nouvelles formulations du Groupe sont également proposées sans métaux lourds, avec des stabilisations au calcium et au zinc pour les PVC rigides. Le plomb disparaît ainsi définitivement, dans le respect des réglementations REACH et RoHS.

« ISCC+ permet à Actiplast de fournir à ses clients un certificat qui apporte la preuve de la conformité de nos produits vis-à-vis des critères de durabilité fixés par un schéma reconnu internationalement et atteste de notre engagement en matière de responsabilité environnementale. »

Le savoir-faire d'Actiplast :