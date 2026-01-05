Un feu s’est déclaré le vendredi 2 janvier à la Maison radieuse, ensemble d’habitations imaginé par Le Corbusier à Rezé (Loire-Atlantique). Une personne a été brièvement hospitalisée tandis que deux appartements demeurent sinistrés, dont celui incendié.

D’après la mairie de Rezé (Loire-Atlantique), quasiment tous les habitants de la Maison radieuse ont pu regagner leur logement. Deux appartements restent sinistrés, informe la collectivité dans un point daté du lundi 5 janvier au matin.

L’immeuble de 17 étages, conçu par Le Corbusier, a été frappé par un incendie le 2 janvier. Aucune victime n’est à déplorer, une personne a été toutefois « brièvement hospitalisée », suite à une intoxication par les fumées.



L’appartement, d’où est parti le feu, a été complètement incendié.

« 24 appartements ont été privés d'électricité toute la nuit »

Déclaré aux 7ème et 8ème niveaux, le feu a été maitrisé par 71 sapeurs-pompiers, au « moyen de deux lances », précisent les pompiers de Loire-Atlantique. Ces derniers ont procédé également aux reconnaissances et au désenfumage des étages touchés par les fumées.

Durant leur nuit d’intervention, une grande partie des habitants de la Maison radieuse ont été hébergés au gymnase Plancher, avec l’aide de la Protection civile. « 24 appartements ont été privés d'électricité toute la nuit », indique la Ville.

La Maison radieuse est le second ensemble d’habitation sur les cinq pensés par l’architecte français Le Corbusier. Construit entre 1953 et 1955, il s’étend sur six hectares et compte 294 logements, six rues intérieures et une école maternelle. Les élèves de l’établissement ont pu d’ailleurs regagner l’école le lundi matin.

Par Virginie Kroun

