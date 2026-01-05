Épargne logement : le taux des PEL ouverts en 2026 passe à 2 %

À compter de 2026, les nouveaux PEL offriront un taux de 2 %, contre 1,75 % actuellement. Un rendement fixé à l’ouverture et garanti jusqu’à 15 ans.

Le taux de rémunération des nouveaux plans d’épargne logement (PEL) va augmenter en 2026, passant de 1,75 % à 2 %, conformément à un avis publié samedi 20 décembre au Journal officiel.

Le nouveau taux s’appliquera uniquement aux PEL ouverts en 2026. À la différence d’autres produits réglementés comme le Livret A, le taux d’un PEL est fixé lors de la souscription et reste valable jusqu’à 15 ans, permettant ainsi de sécuriser une rémunération dans le temps.

Seuls les PEL ouverts avant le 1er mars 2011 peuvent être conservés sans limite de durée. Produit d’épargne dédié à l’immobilier, le PEL permet à la fois de constituer une épargne et de préparer le financement d’un achat ou de travaux. Il repose sur deux taux : un taux de rémunération de l’épargne, fixé à 2 % à partir de l’an prochain, et un taux de prêt associé, supérieur de 1,20 point, soit 3,20 %.

Le PEL est le deuxième produit d'épargne le plus détenu en France

L’ouverture d’un PEL implique un versement initial de 225 euros, suivi de dépôts annuels d’au moins 540 euros, dans la limite d’un plafond fixé à 61 200 euros.

Le taux du PEL ouvert en 2025 avait été abaissé à 1,75 % après deux hausses consécutives. Les plans souscrits depuis le 1er janvier 2024 bénéficient en revanche d’un taux de 2,25 %, contre 2 % pour ceux ouverts en 2023 et 1 % pour les PEL ouverts entre août 2016 et fin 2022.

Avec un encours de 207,1 milliards d’euros en juin 2025, selon la Banque de France, le PEL est le deuxième produit d’épargne réglementée le plus détenu, derrière le Livret A.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)