ACTIS LOCATION
France
Un surcroît d'activité ponctuel ou saisonnier ?
ACTIS Location vous assure une réactivité exceptionnelle grâce à son réseau de 110 agences spécialistes de la location de matériels de manutention .
Chariot tout-terrain, télescopique, chariot industriel, gerbeur, transpalette, chariot rétractable..., et en élévation de personnes, plateforme à ciseaux, nacelle électrique verticale, avec déport, nacelle articulée... ACTIS Location, c’est un parc 5 500 machines Manitou et Toyota pour répondre à tous vos besoins en location courte durée .
Actis Location apporte une réponse à vos besoins tout en vous garantissant une même qualité de matériels et de services partout en France .
Réponse et offre sous 2 heures en appelant le 0821 801 802
NACELLE ARTICULÉE 180 ATJ
Conjuguant une excellente motricité tout-terrain, élévation en hauteur rapide, déport exceptionnel. La gamme de nacelles offre des hauteurs de travail de 12 m à 16 m. Autres gammes de matériels de...
CHARIOT ROTATIF MRT PRIVILÈGE
Un chariot télescopique polyvalent (mode télescopique, grue, nacelle) avec une gamme de levage de 4 à 5T et une hauteur de 18 à30 m. Autres gammes de matériels de manutention disponibles : Chariots...
CHARIOT ÉLÉVATEUR THERMIQUE TONERO TOYOTA
Un chariot polyvalent pour une manutention en extérieur nécessitant une capacité de charge jusqu’à 3,5 T et une hauteur de levée jusqu’à 7 m. Également disponibles : toute la gamme de chariots industriels...
Besoin de louer un matériel de manutention ?
Le réseau ACTIS Location, fort de ses 110 agences et de son parc de 5 500 machines (nacelles, chariots tout-terrain, télescopiques, chariots élévateurs gaz ou diesel Toyota et Manitou), vous répond sous...