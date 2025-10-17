ConnexionS'abonner
France
ACTIS Location , l’enseigne de location de matériels de manutention créée en 2003 par des concessionnaires de MANITOU et TOYOTA , leaders de la location courte durée dans leur région , offre une solution globale et adaptée à tous les projets de manutention dans les secteurs de la Construction, de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Industrie.

Un surcroît d'activité ponctuel ou saisonnier ?

ACTIS Location vous assure une réactivité exceptionnelle grâce à son réseau de 110 agences spécialistes de la location de matériels de manutention .
Chariot tout-terrain, télescopique, chariot industriel, gerbeur, transpalette, chariot rétractable..., et en élévation de personnes, plateforme à ciseaux, nacelle électrique verticale, avec déport, nacelle articulée... ACTIS Location, c’est un parc 5 500 machines Manitou et Toyota pour répondre à tous vos besoins en location courte durée .

Actis Location apporte une réponse à vos besoins tout en vous garantissant une même qualité de matériels et de services partout en France .

Réponse et offre sous 2 heures en appelant le 0821 801 802

