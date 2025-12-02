Pompe à chaleur ou chaudière à granulés : quelle est la meilleure solution pour une rénovation ?
Publié le 02 décembre 2025, mis à jour le 02 décembre 2025 à 15h10, par Batiweb Rédaction
Installation et coût : quel budget prévoir ?
L’un des premiers critères à considérer, c’est évidemment le prix.
- Pompe à chaleur : compte entre 10 000 et 15 000 € pour une installation complète. C’est un investissement conséquent, mais qui peut être amorti assez vite grâce aux économies d’énergie.
- Chaudière à granulés : elle coûte un peu plus cher, entre 12 000 et 20 000 €, notamment à cause du stockage des granulés et de l’éventuelle mise en place d’un silo d’alimentation.
Bon à savoir : ces deux équipements bénéficient d’aides financières qui permettent de réduire considérablement le coût initial. On y revient plus bas !
Performance énergétique : qui consomme le moins ?
Si ton objectif est de faire baisser ta facture énergétique, il faut regarder le rendement.
- Pompe à chaleur : elle fonctionne grâce aux calories présentes dans l’air, l’eau ou le sol. Son coefficient de performance (COP) est de 3 à 5, ce qui signifie que pour 1 kWh d’électricité consommé, elle restitue entre 3 et 5 kWh de chaleur.
- Chaudière à granulés : elle affiche un rendement de 85 à 95 %. En clair, elle utilise très bien l’énergie du bois, mais elle n’atteint pas le niveau d’efficacité d’une PAC.
En résumé : La PAC est imbattable en termes de consommation d’énergie… sauf si tu habites une région très froide où son rendement peut chuter en hiver.
Entretien et durée de vie : quel système est le plus contraignant ?
- Pompe à chaleur : peu d’entretien, à part un contrôle annuel du fluide frigorigène et le nettoyage des filtres. Elle dure en moyenne 15 à 20 ans.
- Chaudière à granulés : elle nécessite un nettoyage régulier des cendres et du brûleur, ainsi qu’un ramonage annuel. En contrepartie, elle a une durée de vie plus longue, entre 20 et 25 ans.
Si tu veux un système le plus autonome possible, la PAC est un choix plus pratique.
Impact écologique : qui pollue le moins ?
Les deux solutions sont bien plus écologiques qu’une chaudière fioul ou gaz, mais elles n’ont pas exactement le même impact.
- Pompe à chaleur : elle ne rejette pas de CO₂ en fonctionnement, mais utilise de l’électricité. Si celle-ci est d’origine renouvelable, son bilan carbone est excellent.
- Chaudière à granulés : elle fonctionne avec du bois, une énergie renouvelable, mais le transport et la fabrication des granulés ont un impact sur l’environnement. Son principal atout, c’est qu’elle permet d’être indépendant des fluctuations du marché de l’électricité.
Verdict ? Si tu as accès à une électricité verte, la PAC est idéale. Si tu préfères un système local et indépendant du réseau électrique, la chaudière à granulés est plus intéressante.
Quelles aides pour alléger la facture ?
Heureusement, des aides existent pour encourager l’installation de ces équipements :
|Type d'aide
|Pompe à chaleur
|Chaudière à granulés
|MaPrimeRénov'
|Jusqu'à 9 000 €
|Jusqu'à 11 000 €
|TVA réduite (5,5 %)
|Oui
|Oui
|Éco-prêt à taux zéro
|Jusqu'à 50 000 €
|Jusqu'à 50 000 €
|Certificats d'économie d'énergie (CEE)
|Jusqu'à 4 000 €
|Jusqu'à 4 000 €
Grâce à ces aides, le coût final peut chuter de plusieurs milliers d’euros et rendre ces équipements beaucoup plus accessibles.
Tableau comparatif : pompe à chaleur vs chaudière à granulés
|Critères
|Pompe à chaleur
|Chaudière à granulés
|Prix d'installation
|10 000 à 15 000 €
|12 000 à 20 000 €
|Économies d'énergie
|Très élevées
|Élevées
|COP (rendement)
|3 à 5
|85 à 95 %
|Entretien
|Léger (1 contrôle / an)
|Régulier (nettoyage cendres, ramonage)
|Durée de vie
|15 à 20 ans
|20 à 25 ans
|Impact écologique
|Très faible si électricité verte
|Bonne si bois local et géré durablement
|Adapté aux climats froids
|Peut perdre en rendement
|Fonctionne par tous les temps
|Espace nécessaire
|Modéré (unité extérieure)
|Plus grand (stockage des granulés)
Alors, pompe à chaleur ou chaudière à granulés ?
Tout dépend de ton logement et de tes priorités :
- Tu cherches le système le plus économique et pratique ? Opte pour la pompe à chaleur si ton climat est tempéré et ta maison bien isolée.
- Tu veux un chauffage stable, même en plein hiver ? La chaudière à granulés est une valeur sûre, surtout si tu as de l’espace pour stocker le combustible.
- Tu veux un impact carbone minimal ? Les deux sont écologiques, mais la PAC est plus verte si l’électricité utilisée est d’origine renouvelable.
Dans tous les cas, ces deux options sont bien plus avantageuses que les chaudières au fioul ou au gaz, avec des aides financières intéressantes pour réduire l’investissement initial. À toi de choisir celle qui correspond le mieux à ton mode de vie et à ton logement !
Par Camille Decambu
