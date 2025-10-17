ConnexionS'abonner
Fermer
AEG - Batiweb

AEG

Le grand Roissy - ZA du Gué - 35 rue de Guivry
77990 LE MESNIL AMELOT
France
Site web de la marque

Depuis sa création, AEG a toujours été leader dans le développement de nouveaux outils. La première perceuse portative inventée en 1898 était une AEG; l’outillage électroportatif était né ! Voilà plus de 120 ans qu’AEG propose aux professionnels et aux artisans des solutions innovantes et puissantes pour réaliser des projets de construction et d’aménagement de la maison. La marque est fière de son passé et ambitieuse pour l’avenir.

En 2009, la marque est redynamisée grâce à un nouvel habillage et un nouveau thème couleur, le Orange. Ce nouveau positionnement est visible dans les développements produits, les supports de communications, les catalogues et dans le merchandising.

Ces dernières années, AEG a lancé le concept PRO 18 V System : une nouvelle batterie Pro-Lithium en 4,0 Ah compatible avec tous les outils de la gamme 18 V de sa marque.100 % rétro compatible, la nouvelle batterie du concept PRO 18 V System 4,0 Ah permet aux bricoleurs experts et aux professionnels de s’équiper sur-mesure et de bénéficier d’outils encore plus puissants et performants.

Le savoir-faire d’AEG

  • Perçage Et Démolition (Perceuses À Percussion, Perceuses visseuses, Perforateurs, burineurs sds)
  • Outils à chocs (Visseuses placo bardage, Visseuses à choc, Boulonneuses à chocs)
  • Travail du bois (Scies, Ponceuses, cloueurs, Rabots, Défonceuses, ...)
  • Travail du Métal (Meuleuses, Meuleuses droites, Polisseuses, tronconneuses à métal, ...)
  • Equipement de chantier (Eclairage, radio de chantier, Lasers, pistolets à cartouche, ...)
  • Accessoires (perçage et vissage, forets et burins, sciage, ponçage, ...)
  • Batteries et chargeur

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.