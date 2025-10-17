Depuis sa création, AEG a toujours été leader dans le développement de nouveaux outils. La première perceuse portative inventée en 1898 était une AEG; l’outillage électroportatif était né ! Voilà plus de 120 ans qu’AEG propose aux professionnels et aux artisans des solutions innovantes et puissantes pour réaliser des projets de construction et d’aménagement de la maison. La marque est fière de son passé et ambitieuse pour l’avenir.



En 2009, la marque est redynamisée grâce à un nouvel habillage et un nouveau thème couleur, le Orange. Ce nouveau positionnement est visible dans les développements produits, les supports de communications, les catalogues et dans le merchandising.



Ces dernières années, AEG a lancé le concept PRO 18 V System : une nouvelle batterie Pro-Lithium en 4,0 Ah compatible avec tous les outils de la gamme 18 V de sa marque.100 % rétro compatible, la nouvelle batterie du concept PRO 18 V System 4,0 Ah permet aux bricoleurs experts et aux professionnels de s’équiper sur-mesure et de bénéficier d’outils encore plus puissants et performants.



Le savoir-faire d’AEG :

Perçage Et Démolition (Perceuses À Percussion, Perceuses visseuses, Perforateurs, burineurs sds)

Outils à chocs (Visseuses placo bardage, Visseuses à choc, Boulonneuses à chocs)

Travail du bois (Scies, Ponceuses, cloueurs, Rabots, Défonceuses, ...)

Travail du Métal (Meuleuses, Meuleuses droites, Polisseuses, tronconneuses à métal, ...)

Equipement de chantier (Eclairage, radio de chantier, Lasers, pistolets à cartouche, ...)

Accessoires (perçage et vissage, forets et burins, sciage, ponçage, ...)

Batteries et chargeur