AEM
74320 SEVRIER
France
Brûleur Torche Pour l’Industrie et l’Artisanat
Fabricant spécialisé dans les bruleurs torche sur mesure, AEM vous propose une large gamme de brûleurs torche à air induit ou air comprimé, ainsi que des bruleurs torche atmosphériques Oxygaz. Ces brûleurs...
Brûleur circulaire Pour l’Industrie et l’Artisanat
Fabricant spécialisé dans les bruleurs industriels circulaires, AEM vous propose une large gamme de brûleurs circulaires conçus pour les applications industrielles agroalimentaires type chauffage de liquides...
Brûleur Rampe Pour l’Industrie et l’Artisanat
Fabricant spécialisé dans les bruleurs Rampe industriels, AEM vous propose une large gamme de brûleurs rampe linéaires et brûleurs rampe de forme. C’est brûleurs sont dédiés aux fours à convoyeurs, au...
Brûleur Radiant Pour l’Industrie et l’Artisanat
Les brûleurs radiants AEM sont conçus pour des applications de chauffe rayonnante infrarouge. Ces brûleurs sont en inox et à plaquettes en céramique, fonctionnent à air atmosphérique ou à air soufflé suivant...
Torchère GPL ou GNV
AEM fabrique des Torchères GPL ou GNV pour vidanger les réservoirs de GPL ou GNV, ainsi que les réseaux de tuyauteries en brûlant les gaz résiduels. De nombreuses options sont disponibles, dont le kit...