EXPERT EN ÉCHAFAUDAGES

AFIX France fait partie d’AFIX Group, fabricant européen et expert en solutions professionnelles d’échafaudage pour les projets de construction, rénovation, industrie, infrastructures et événementiel.

AFIX Group privilégie une approche orientée client et associe conception et production d’échafaudages avec ingénierie, logistique, suivi de projets, financement d’échafaudages et réseau commercial européen de proximité.

AFIX FAST, L’ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE

AFIX Group bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le développement, la production et la commercialisation de l’échafaudage AFIX FAST. Ce système modulaire et multidirectionnel conforme aux normes EN, combine sécurité en hauteur, forte capacité de charge et rapidité de montage pour de nombreuses applications professionnelles.

Les composants AFIX FAST sont fabriqués en acier haute qualité et protégés par un traitement anticorrosion performant garantissant une longue durée de vie dans des conditions intensives de chantier. Le système convient aussi bien aux applications standards qu’aux structures temporaires complexes, notamment les échafaudages de façade, travaux de maintenance industrielle, structures de soutien, tours d’accès, tours d’escaliers et structures événementielles.

À VOTRE SERVICE

AFIX France dispose de 2 implantations en Île-de-France, d’un dépôt à Bollène et d’un réseau de 11 distributeurs régionaux, garantissant une livraison rapide, un accompagnement technique et un service de proximité sur l’ensemble du territoire français.

En complément de la vente et de la location d’échafaudages, AFIX France propose également des services d’ingénierie, d’accompagnement de projets, d’assistance au montage et des solutions de financement flexibles pour les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de l’événementiel.

AFIX FAST est certifié DIBt et NF, permettant également aux entreprises françaises de bénéficier de la subvention TOP BTP lors de leurs investissements en échafaudages.



