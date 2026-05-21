Anru : 69 000 logements sociaux livrés dans le cadre du NPNRU

L’Anru annonce 69 000 logements sociaux livrés via le NPNRU et se veut rassurante sur sa trésorerie avant un futur Anru 3.

Près de 69 000 logements sociaux neufs ou réhabilités ont été achevés dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), selon les chiffres communiqués mercredi 20 mai par la directrice générale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Lors de son audition au Sénat, Anne-Claire Mialot a également tenu à rassurer les parlementaires sur la solidité financière de l’agence.

Auditionnée devant la commission des Affaires économiques du Sénat, Anne-Claire Mialot a souligné que « Le NPNRU est dans une phase vraiment active de son déploiement (...) Nous sommes, fin 2025, à 81% du programme qui est engagé financièrement. »

La directrice générale de l’Anru a par ailleurs précisé que 80% des opérations de rénovation concernées permettent d’atteindre une étiquette énergétique B.

Une situation financière jugée favorable

Anne-Claire Mialot a également indiqué que 46 000 logements sociaux avaient été démolis dans le cadre du programme, avec une obligation de reconstitution de l’offre dans les grandes agglomérations concernées. Elle a par ailleurs fait état de la mise en service de 341 équipements publics et locaux d’activité, parmi lesquels figurent de nombreux établissements scolaires.

Interrogée sur les tensions entourant la trésorerie de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, après le retrait de l’engagement financier de l’État en 2024 puis une enveloppe limitée à 50 millions d’euros en 2025, la directrice générale a estimé que la situation était désormais « beaucoup plus positive ». Elle a notamment mis en avant le relèvement de la contribution de l’État à 116 millions d’euros.

La directrice générale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’est montrée confiante quant aux perspectives budgétaires de l’établissement. « Nous devrions être en capacité de terminer l'année 2026 sans difficultés et probablement (...) de passer également l'année 2027 en trésorerie », s'est-elle félicitée, saluant par ailleurs l’annonce d’un troisième programme Anru.

Anne-Claire Mialot a également défendu le rôle du renouvellement urbain dans les politiques publiques. « C'est une politique publique qui est essentielle et importante pour les habitants des quartiers, mais aussi plus globalement pour la cohésion sociale de notre pays », a-t-elle estimé.

Vers un Anru 3 plus resserré

Selon la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, membre du groupe LR, le futur programme Anru 3 devrait porter sur « 150 quartiers prioritaires », contre 447 dans le cadre du dispositif actuel. Le nouveau programme représenterait un engagement compris entre 5 et 7 milliards d’euros sur la période 2030-2040, à comparer aux 12 milliards d’euros mobilisés pour le NPNRU en cours.

Sollicité sur ces perspectives, le cabinet du ministre de la Ville Vincent Jeanbrun a confirmé une enveloppe de 5 milliards d’euros ainsi qu’un périmètre d’intervention concernant « 150 quartiers a minima ».

Une agence au périmètre discuté

Cette audition intervient dans un contexte de remise en question du rôle et du périmètre de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, alors que des sénateurs LR ont déposé fin avril une proposition de loi visant notamment à supprimer l’agence, dans le cadre d’une volonté affichée de réduction du « foisonnement » des opérateurs de l’État.

Auditionnée, la directrice générale a reconnu le caractère temporaire de la structure : « Nous sommes une agence à durée déterminée. Nous sommes une agence qui a été créée pour gérer un programme. (...) S'il n'y a pas de troisième programme de renouvellement urbain, l'agence fermera », a reconnu Mme Mialot, évoquant par ailleurs des « marges de simplification » et la possibilité de confier aux métropoles et aux départements les agréments liés à la reconstitution de l’offre de logements sociaux.

Dans son rapport d’activité 2025, l’Anru indique que, d’ici à 2032, le NPNRU prévoit la construction de 176 400 logements et la réhabilitation de 146 000 logements sociaux.

Avec AFP