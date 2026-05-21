Le contenu de la refonte de la REP PMCB continue de faire débat à quelques mois de son entrée en vigueur. Pour la CAPEB, la prolongation de la reprise sans frais des petits volumes de déchets triés, mesure qui doit pour l'instant ne tenir que jusqu'à la fin de l'année.

Annoncée en février dernier pour une mise en œuvre au 1er janvier 2027, la refonte de la REP PMCB (ou responsabilité élargie du producteur du bâtiment) continue de faire couler beaucoup d'encre. La filière, mise en œuvre en 2023, vise à la prise en charge des matériaux de construction du bâtiment. Mais, selon le ministère de la Transition écologique, le service rendu est jugé insatisfaisant par les détenteurs de déchets alors que les metteurs en marché jugent son fonctionnement trop coûteux.

Dans un communiqué de presse, la CAPEB se fait le relais des revendications d'artisans du bâtiment sur le sujet. « Nous réitérons la demande que nous avions déjà adressée au Gouvernement [...] de réviser sans délai ses arbitrages afin de répondre enfin aux attentes exprimées on ne peut plus clairement par les TPE du bâtiment sur l'ensemble du territoire », explique Jean-Christophe Repon, le président de la structure.

Une mesure « transitoire » jusqu'à fin 2026 ?

Car parmi les mesures annoncées par le ministre chargé de la Transition écologique Mathieu Lefèvre, certaines ne sont que des expérimentations. En particulier la reprise sans frais des petits volumes de déchets triés, prévue à titre « transitoire » par le ministère, jusqu'au 31 décembre 2026. Cela révolte la CAPEB, qui juge « inacceptable » cet arrêt qui ferait peser « une nouvelle incertitude sur des entreprises déjà fortement contraintes dans leur quotidien ».

La mesure, qui assure la reprise des déchets jusqu’à trois mètres cubes ou dans la limite d’une tonne et demie, dans l'ensemble des points de collecte de la REP PMCB, concentre une bonne part des critiques de l'organisation syndicale sur la refonte de la REP.

Une forte mobilisation des artisans lors de l'enquête publique

La CAPEB prend à témoin le millier d'artisans du bâtiment qui auraient exprimé leur opposition à la fin du dispositif dans le cadre de l'enquête publique, sur les projets de textes réglementaires de la refondation de la REP PMCB, clôturée le 19 mai. Selon elle, ils expriment « un véritable besoin de simplicité, de lisibilité et d’efficacité dans la gestion de leurs déchets de chantier ».

De son côté, Olivier Salleron, qui sera bientôt remplacé à son poste de président par Frédéric Carré, rappelait la ligne de la FFB dans son édito de mai pour la revue de la fédération : « [La FFB] soutient la réforme annoncée, après de longs mois de négociation, et s’insurge contre les nouvelles hausses de barèmes que viennent d’annoncer les éco-organismes. »